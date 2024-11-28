Redmi, üst düzey özelliklerle donattığı yeni kablosuz kulaklığı Buds 6 Pro'yu duyurdu. Oldukça uygun bir fiyata satılacak kulaklık, tüketicileri memnun etmeyi başaracak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, düzenlediği bir etkinlikte yeni kablosuz kulaklığı "Buds 6 Pro"yu duyurdu. Dikkat çekici özelliklerle donatılan kulaklık, kabul edilebilir fiyatı ile de tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

Üstün ses kalitesine odaklanan Redmi Buds 6 Pro, 6,7 mm'lik bir çift sürücü ile 11 mm'lik titanyum kaplamalı dinamik sürücüye ev sahipliği yapıyor. Kulaklık, bu sürücülerle tiz tonları net, orta aralıktaki sesleri dengeli ve bass'ı da derinden hissettirecek. Mekânsal ses desteği de sunan Redmi Buds 6 Pro, LDHC 5.0 ve LC3 gibi ses kodekleri de uyumlu olarak çalışacak.

Karşınızda Redmi Buds 6 Pro

Buds 6 Pro'nun en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi, gürültü engelleme sistemi. Bu bağlamda; bu kablosuz kulaklıkta 55 dB'ye kadar gürültüyü engelleyen Deep Space Noise Reduction 2.0 teknolojisi bulunuyor. Ayrıca yapay zekâ destekli üç adet mikrofon ile donatılan kulaklıklar, 12 m/s'ye kadar olan rüzgâr ortamında bile sesinizin pürüzsüz gitmesini sağlayacak. 36 saate kadar kullanım imkânı sunan kablosuz kulaklık, sahip olduğu hızlı şarj özelliği ile 5 dakika şarj edilip, 2 saat boyunca kullanılabilecek.

Redmi'nin açıklamasına göre Buds 6 Pro satın almak isteyen bir tüketicinin 55 dolarlık ödemeyi gözden çıkarması gerekecek. Öte yandan; Buds 6 Pro'nun 20 ms ultra düşük gecikme, LHDC kayıpsız ses kodeği desteği ve 130 metrede bile ses iletimi yapabilen mikrofonlarla donatılan "Gaming Edition" sürümünün fiyatı ise 69 dolar olarak açıklandı.