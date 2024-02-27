HONOR'un geçtiğimiz günlerde Avrupa lansmanını gerçekleştirdiği yeni katlanabilir telefonu Magic V2, 4000 TL'lik kupon fırsatı ile sadece Hepsiburada'da.

Akıllı telefon üreticileri, daha ince ve daha dayanıklı bir katlanabilir telefon üretme yarışına devam ediyor. Yarışın en iddialı isimlerinden biri ise HONOR.

Birkaç hafta önce Avrupa lansmanını gerçekleştirdiği Magic V2 ile HONOR, şimdiye kadar üretilmiş en ince katlanabilir telefonu karşımıza çıkararak yarışta bir adım daha ilerlemiş oldu. Hem tasarımı hem gelişmiş özellikleriyle HONOR Magic V2, lansmanından haftalar sonra oldukça iyi bir kampanya ile ülkemizde Hepsiburada üzerinden 5 Mart tarihinde satışa sunulacak.

Ön kayıt ile sadece Hepsiburada’ya özel 4000 TL'lik kupon fırsatı;

Açık haldeyken yalnızca 4.7 mm, katlandığında ise 9.9 mm'lik bir kalınlığa sahip olan telefon, 231 gram ağırlığında. Yeni HONOR Süper Hafif Titanyum Menteşe ile çok daha hafif hâle gelen telefon aynı zamanda düşme ve darbelere karşı da çok daha dayanıklı.

120Hz yenileme hızına sahip, 2500 nit tepe parlaklık sunan ve kapakta 6.43 inç 2376 x 1060 piksel çözünürlük, iç kısımda 7.92 inç 2344 x 2156 piksel çözünürlük sunan ekranıyla yüksek performans vadediyor.

Amiral gemisi işlemci tarafında Snapdragon 8 Gen 2 ile gelirken 66W hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh kapasiteli bir bataryadan güç alıyor.

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