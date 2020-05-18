Honor MagicBook Pro Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Honor, kısa süre önce düzenlediği bir etkinlikle yeni dizüstü bilgisayar modeli MagicBook Pro'yu duyurdu. Intel'in 10. nesil işlemcilerinden güç alan dizüstü bilgisayar, Nvidia'nın GeForce MX350 ekran kartıyla karşımıza çıkıyor.

Çinli teknoloji devi Huawei'nin alt markası olarak ticari yaşamını sürdüren Honor, tüketicilere farklı kategorilerde ürünler sunuyor. Şirket bu bağlamda, akıllı telefonlarının yanı sıra dizüstü bilgisayarları ile de tüketicileri etkilemeyi başarıyor. Honor şimdi, 10. nesil Intel işlemcileri ve Nvidia'nın GeForce MX350 ekran kartlarından güç alan yeni dizüstü bilgisayarı MagicBook Pro'yu tüketicilerin beğenisine sundu.

Honor'un en yeni dizüstü bilgisayarı, tüketicilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış durumda. Tasarım noktasına ekstra özen gösteren Honor, MagicBook Pro ile yüzde 90 oranında ekran gövde oranı sunuyor. Ayrıca sRGB renk uzayının yüzde 100'ünü içeren dizüstü bilgisayar, ekranında en canlı ve doğru renkleri gösterecek.

Karşınızda Honor MagicBook Pro

Honor MagicBook Pro, 16.1 inç büyüklüğünde IPS ekrana sahip. Ayrıca Honor'un en yeni dizüstü bilgisayarı 1.7 kilogram ağırlığında ve sadece 16.9 milimetre kalınlığa sahip. Tüm bu detaylar, Honor'un performans açısından beklentileri aşan dizüstü bilgisayarının tasarım açısından da etkileyici olduğunu ortaya koyuyor.

Honor, düzenlediği etkinlik kapsamında yeni MagicBook Pro'nun iki farklı işlemci seçeneğine sahip olduğunu açıkladı. Bu işlemciler ise Intel'in 10. nesil i5-10210U ve i7-10510U modelleri olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca tüketiciler, bu dizüstü bilgisayarda 16 GB RAM, 512 GB SSD ve 2 GB Nvidia GeForce MX350 ekran kartını kullanma imkanı yakalıyorlar.

Honor tarafından yapılan açıklamalara göre MagicBook Pro, 56 Wh kapasiteli bir bataryaya sahip. USB Type-C girişli 65 watt şarj destekli bu batarya, tüketicilerin tam 11 saat boyunca FHD çözünürlükte video izlemelerine izin veriyor. Ayrıca bu dizüstü bilgisayar, güç düğmesinin üzerinde bir parmak izi okuyucu sensörü ve arkadan aydınlatmalı bir klavye ile birlikte geliyor.

Honor MagicBook Pro teknik özellikleri

Ekran: 16.1 inç büyüklüğüne FHD+, IPS yapı ve sRGB renk uzayının yüzde 100'ü

16.1 inç büyüklüğüne FHD+, IPS yapı ve sRGB renk uzayının yüzde 100'ü İşlemci: Intel Core i5-10210U ya da Intel Core i7-10510U

Intel Core i5-10210U ya da Intel Core i7-10510U RAM: 16 GB (DDR4 2.133 MHz)

16 GB (DDR4 2.133 MHz) Depolama Alanı: 512 GB SSD

512 GB SSD Ekran Kartı: 2 GB DDR5 Nvidia GeForce MX350

2 GB DDR5 Nvidia GeForce MX350 İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 Ağırlık: 1.7 kilogram

Honor MagicBook Pro fiyatı

Honor tarafından yapılan açıklamalara göre Çinli tüketiciler, şirketin yeni dizüstü bilgisayarına 19 Mayıs itibarıyla erişebilecekler. Dizüstü bilgisayarın fiyatlandırması ise şu şekilde olacak;