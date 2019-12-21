Honor MagicWatch 2’nin Avrupa Satışları Başladı

Honor'un geçtiğimiz ay Çin'de düzenlenen bir etkinlik ile tanıttığı akıllı saati Honor MagicWatch 2, Birleşik Krallık'ta satışa sunuldu. Cihazın bu bölgede satışlarının başlaması, yakında tüm Avrupa'da satışa sunulacağının da sinyallerini veriyor.

Huawei’nin alt markası olan Honor, geçtiğimiz ay Çin’de düzenlenen bir lansmanda tanıttığı MagicWatch 2 ile birlikte giyilebilir ürün gamına bir yenisini daha eklemişti. Geçtiğimiz ayın sonlarında tanıtılan ve ülkemizde de satışa sunulması beklenen akıllı saat, bugün itibarıyla Birleşik Krallık’ta satışa sunuldu.

Birleşik Krallık fiyatı 160 pound (yaklaşık 1.235 TL) olan akıllı saat, Amazon UK ve eBay üzerinden online olarak satın alınabiliyor. Ayrıca şu anda satışı yapılan cihazın 46 mm’lik model olduğunu ve 42 mm’lik varyantının 2020’nin başlarında satışa sunulacağını da belirtelim. Dilerseniz şimdi akıllı saatin özelliklerine kısa bir bakış atalım ve bir hatırlatma yapalım.

Honor MagicWatch 2 neler sunuyor?

361L paslanmaz çelikten üretilen Honor MagicWatch 2, hem 46 mm hem de 42 mm’lik modellerinde 326 ppi ekran yoğunluğuna sahip (454 x 454 ve 390 x 390) 1,4 inç ve 1,2 inç’lik AMOLED ekranlara sahip.

5 ATM basınca dayanıklı su geçirmezlik özelliği bulunan akıllı saat, havuzda kullanım için yüzme performansını takip etme özelliğine sahip. Buna ek olarak akıllı saatte katedilen mesafeyi, hızı, yakılan kaloriyi ve kalp atış hızını izleyebilme gibi sağlık özellikleri de yer alıyor.

Donanımsal özelliklere gelecek olursak da MagicWatch 2, gücünü Kirin A1 yonga setinden alıyor. Depolama kısmında ise 4 GB’lık bir boş alanı kullanıcılara sunuyor. Bununla birlikte telefonda bulunan gelişmiş Bluetooth bağlantısı, bağlı olunan telefon 150 metre uzakta olsa dahi aramaları yanıtlamaya olanak sağlıyor.

Honor’ın iddialarına göre 14 günlük pil ömrü sunan cihaz, 455 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip. Saatin, 46 mm ve 42 mm olmak üzere iki farklı modelinin bulunduğunu ve yalnızca 46 mm’lik modelin 14 gün pil ömrü sunduğunun da altını çizelim.