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35 Gün Pil Ömrü Sunan Akıllı Saat HONOR Watch 6 Tanıtıldı!

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HONOR, yeni amiral gemisi akıllı saati Watch 6’yı tanıttı. 35 gün pil ömrü, çift bant GPS ve birçok gelişmiş özelliği var.

35 Gün Pil Ömrü Sunan Akıllı Saat HONOR Watch 6 Tanıtıldı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de de büyük ilgi gören bir marka olan Çinli teknoloji devi HONOR, birçok farklı kategoriden ürünlerle karşımıza çıkıyordu. Şirketin öne çıktığı ürünlerden biri de şüphesiz akıllı saatlerdi.

Şimdi ise firma, büyük merakla beklenen Watch 6 modelini resmen bizlerle buluşturdu. Yuvarlak tasarıma sahip yeni akıllı saat, yüksek pil ömründen gelişmiş teknik özelliklere kadar birçok harika özellikle geliyor.

İçerikten Görseller

35 Gün Pil Ömrü Sunan Akıllı Saat HONOR Watch 6 Tanıtıldı!
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Karşınızda HONOR Watch 6

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Yüksek performanslı bir amiral gemisi akıllı saat olarak nitelendirebileceğimiz Watch 6 modeli, otomobil hava girişlerinden ilham alan yarış esintili tasarıma sahip. Geri dönüştürülebilir alüminyum alaşımdan üretilen kasa 41 gram ağırlığında. Cihazda 1,46 inç boyutunda 464x464 piksel çözünürlük, 60 Hz yenileme hızı, 3000 nit maksimum parlaklık sunan bir ekran bulunuyor.

5 ATM ve IP69 suya ve toza dayanıklılıkla gelen model, Android 9 ve iOS 15 üzeri cihazlarla uyumlu çalışabilecek. Spor ve sağlık özellikleri konusunda da çok zengin. Akıllı saat, arazi koşusu, badminton ve futbol gibi aktiviteler için özel, profesyonel düzeyde ölçümler de dahil 120’den fazla spor modu var. Sağlık tarafında ise kalp atış hızı, kan oksijen seviyesi takibi, stres takibi, uyku takibi, temel sağlık verilerizi tarayıp özetleme, günlük raporlar gibi birçok özellik bulunuyor.

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Cihazda 980 mAh’lik bir pil var. Bu pil ile 35 güne kadar oldukça uzun bir pil ömrü sunabiliyor. Çift bantlı GPS, Bluetooth 5.4, NFC gibi özelliklere de sahip olan saat, kahverengi ve siyah olmak üzere 2 renkte sunulacak. Başlangıç fiyatı ise 332 dolar olarak açıklandı.

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Akıllı Saat Honor

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