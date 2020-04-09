Huawei, 65W Süper Hızlı Galyum Nitrür Şarj Cihazını Tanıttı

Geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemisi P40 ile karşımıza çıkan Çinli teknoloji devi Huawei, şimdi de 65W Galyum Nitrür (GaN) süper hızlı şarj cihazını tanıttı. USB Type-C ve USB Type-A olmak üzere iki farklı bağlantı noktasına sahip olan ürün, önümüzdeki ay satışa sunulacak.

Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Huawei, malzeme yapısı itibarıyla geleneksel şarj cihazlarından ayrılan 65W gücündeki süper hızlı Galyum Nitrür (GaN) şarj cihazını duyurdu. Bildiğiniz üzere hem güç aygıtları hem de çiplerin üretiminde yıllardır silikon malzemeler kullanılıyor ancak endüstri dünyasının enerjinin daha verimli kullanımını sağlayacak yeni materyallere ihtiyacı var.

Teknoloji endüstrisinin bel kemiği olan silikonların yerini almasına ve hemen her sektöre radikal bir enerji devrimi yapması beklenen tek bir malzeme bulunuyor: Galyum Nitrür (GaN). Silikondan daha geniş bir bant boşluğuna sahip olan GaN, bu sayede çok daha az enerji kaybediyor.

Huawei'in GaN şarj cihazı, yüksek kapasiteli silikon şarj cihazlarından daha küçük bir tasarıma sahip

Adım adım yaklaşan bu dönüşüme ayak uydurmak isteyen Huawei, 65W gücündeki GaN şarj cihazı ile kullanıcılara çok daha verimli bir şarj deneyimi yaşatmayı hedefliyor. USB Type-C ve USB Type-A bağlantı noktası üzerinden şarj imkanı sunan cihaz, Power Delivery (PD) protokolünü de destekliyor.

Silikon malzeme kullanan muadillerine kıyasla daha fazla güç ve sıcaklığa dayanabilen GaN şarj cihazı, aynı zamanda yüksek kapasiteli silikon şarj cihazlarından nispeten daha küçük bir tasarıma sahip. Bu yönüyle kullanıcılara çok daha iyi bir mobilite sağlayan cihaz, akıllı telefonları, tabletleri ve hatta dizüstü bilgisayarları dahi şarj etmenize imkan sağlıyor.

Daha önce GaN şarj cihazlarını piyasa süren Xiaomi, Anker, RAVPower ve Aukey gibi şirketlerin arasına katılan Huawei, gelecekte bu alana çok daha fazla yatırım yapmayı hedefliyor. 249 yuan (35 dolar - 237 TL) fiyat etiketine sahip olan Huawei 65W Galyum Nitrür (GaN) süper hızlı şarj cihazı, önümüzdeki ay satışa sunulacak.