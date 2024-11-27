Huawei, dün duyurduğu yeni akıllı telefonları ile yeni bir döneme başlangıç yaptı. Şirket artık, Android'den tamamen bağımsız olan HarmonyOS Next ile çalışan telefonlar üretecek.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin yeni akıllı telefonlarını duyurduğundan bahsetmiştik. Bu bağlamda; Mate 70 serisi ile Mate X6, tüketicilerle resmen buluşmuştu.

Gelen son haberler, Huawei'nin yeni akıllı telefonlarının şirket için bir devrim olacağını gözler önüne seriyor. Zira bu akıllı telefonlar, HarmonyOS Next güncellemesi alacak şekilde dizayn edildiler. Yani Mate 70 ile Mate X6, bir güncelleme ile Android ekosisteminden tamamen ayrılacaklar.

Android uygulamaları, HarmonyOS Next ile uyumlu olmayacak!

Henüz erken aşamada olan HarmonyOS Next, birkaç cihaz için kullanılabilir hâle getirildi. Edinilen bilgilere göre yeni işletim sistemi, Huawei'nin en yeni akıllı telefonlarına da güç verecek. Hâl böyle olunca Huawei hayranları, iOS ve Android dışında tamamen yeni bir işletim sistemiyle tanışma imkânı yakalamış olacaklar. Kaynaklara göre 2025 yılı itibarıyla piyasaya sürülecek tüm Huawei telefonlar, HarmonyOS Next ile çalışacak.

Ancak burada ciddi bir sorun var. HarmonyOS Next, henüz geliştiriciler tarafından bile tam olarak benimsenmedi. Hâlihazırda 10 bin kadar uygulamaya ev sahipliği yapan işletim sistemi, yakında 100 bin uygulama desteğine kavuşacak. Ancak bunun kullanıcı gözündeki karşılığının nasıl olacağı şimdilik belli değil. Neticede HarmonyOS'un eski sürümleri, kullanıcıları korkutmuyordu. Çünkü Android uygulamalar, sorunsuz bir şekilde çalışıyordu. HarmonyOS Next ile geliştiricilerin, bu işletim sistemine özel uygulamalar geliştirmeleri gerekecek.