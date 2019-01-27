Kanada ile Çin arasında her geçen gün artan gerginlikler devam ederken, yaşananlar ile ilgili yaptığı açıklamaları hoş karşılanmayan Kanada'nın Çin büyük elçisi görevden alındı.

Kanada ve Çin Hükümetleri arasında başlayan gerginlik, yeni olaylar eklenerek iyice gergin bir hale geldi. Çinli teknoloji devi Huawei'nin sahibi Rın Cıngfey'in kızı ve şirketin CFO'su Mıng'in, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği suçlamasıyla Kanada'da tutuklanması ile başlayan olaylar sakinleşmiyor. Kanada'nın gerçekleştirmiş olduğu bu eylem üzerine, Çin de topraklarında bulunan Kanada vatandaşlarına karşı sert uygulamalar gerçekleştirmeye başladı.

Her iki ülke arasında yaşanan kriz bir türlü durulmazken, bir yandan da Kanada'nın Çin büyükelçisi John McCallum'un yaşananlar ile ilgili yaptığı açıklamalar, durumun iyice kötü bir hal almasına neden oldu. McCallum, hala devam eden bir dava süreci ile ilgili yapmaması gereken açıklamalarda bulunmuş, aynı zamanda bir büyükelçi olarak makamına uygun olmayan ifadeler kullanmıştı. Bunun üzerine Kanada başbakanı Justin Trudeau kendisini arayarak, görevinden istifa etmesini istedi. Başbakanın isteğini kabul eden McCallum'un istifa dilekçesi derhal kabul edildi.

Başbakan Trudeau, konu hakkında gerekeni yapmasına rağmen özellikle muhalefet tarafından eleştiri oklarına hedef oldu. İki ülke arasında yaşanan krizin, bu açıklamalar yüzünden daha da tırmandığını iddia eden muhalif partiler, başbakanın eyleme geçmek için çok geç kaldığını söylediler. İki ülke arasında yaşanan olaylar, geçtiğimiz günlerde tutuklanan bir Kanada vatandaşının, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle idama mahkum edilmesi ile farklı bir boyuta taşındı.