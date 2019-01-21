Kanada Operatörleri Huawei'nin Casusluk Yapmadığını Açıkladı

ABD'nin Çinli şirket Huawei'yi bir tehdit olarak gördüğünü artık hepimiz biliyoruz. Kanadalı operatörler ise aynı fikirde olmayacak ki şirketin casusluk yapmadığını açıkladı.

Huawei marka telefonlar, ABD'de resmi olarak satılmasa da aynı durum Kanada için geçerli değil. Bell Mobility ve Virgin Mobile Canada operatörleri, bu telefonları garantili olarak satmasına rağmen bazı Kanadalılar kendi güvenliklerinden endişe duyuyorlar.

Bell Mobility kullanıcıları gözetlenmekten korktukları için Mate 20 serisi cihazlarını iade etmek isteseler dahi, şirket "Huawei cihazlarından endişelenmek için herhangi bir sebep olmadığını" belirten bir mesaj yayınladı. 19 Ocak'ta yayınlanan mesajda, Huawei marka telefonları iade etmek isteyen kişilerin standart iade yollarını izlemeleri gerektiği söyleyen Bell, bunun 15 gün içerisinde tamamlanmasının gerekli olduğunu da ifade etti.

"Huawei konusundaki tartışma, daha başlatılmamış olan kablosuz altyapı 5G teknolojileriyle alakalı. Virgin Mobile ve Bell Mobility operatörlerinin Kanadalı kullanıcılara sunduğu Huawei ürünleriyle alakalı endişelendirmesi gereken bir durum bulunmamaktadır." -Şirket tarafından yayınlanan not.

ABD'nin uyarılarına karşın benzer şekilde 5G teknolojisini kullanan tek şirket Bell de değil. Vancouver merkezli Telus bunlardan biriyken geçtiğimiz hafta yayınladığı açıklamada şu sözleri söylemişti: "Huawei dünyanın önde gelen yenilikçiliği, kapsamlı güvenlik önlemleri ve yazılım yükseltme desteği ile Kanadalı telekomünikasyon şirketlerinin güvendiği bir katılımcıdır."

ABD Hükümeti'nin Huawei ürünlerinin casusluk yapmaya çalıştığı düşüncesi devam ettikçe, bu tür açıklamaların bitmeyeceği kanaatindeyiz. Çinli şirket aksi yönde söylemlerde bulunsa da gelecek günlerde neler olacağını hep birlikte göreceğiz.