Huawei'den Dev Yapay Zekâ Modelleri İçin Yeni Süper Bilgisayar Sistemi: 1 Milyon İşlemciye Kadar Çıkabilecek!

Huawei, dev yapay zekâ modellerini çalıştırmak için geliştirdiği Atlas 960E SuperPoD sistemini tanıttı. Tek bir sistemde 4.096 yapay zekâ işlemcisini bir araya getiren altyapı, daha büyük kümelerde 1 milyon işlemciye kadar ölçeklenebilecek.

Yapay zekâ modelleri büyüdükçe ihtiyaç duyulan işlem gücü de aynı hızla artıyor. Huawei'nin yeni sistemi, binlerce işlemciyi tek bir altyapı altında buluştururken 10 trilyon parametreye kadar modelleri çalıştırabilecek şekilde tasarlanmış.

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Huawei, Atlas 960E SuperPoD'u 17 Eylül'de düzenlenen HUAWEI CONNECT 2026 etkinliğinde tanıttı. Sistemin kapasitesini büyüten şey yalnızca işlemci sayısı değil. Bu işlemcilerin birbirleriyle ne kadar hızlı veri alışverişi yaptığı da işin önemli bir parçası.

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Binlerce işlemci aynı sistemde çalışıyor

Büyük bir yapay zekâ modelini eğitmek ya da çalıştırmak, tek başına güçlü bir işlemcinin altından kalkabileceği bir iş değil. Model büyüdükçe yük de katlanıyor. Huawei bu yükü dağıtmak için 4.096 yapay zekâ işlemcisini aynı sistemde bir araya getiriyor.

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Burada işlemci sayısı kadar aralarındaki iletişim de önemli. Bir işlemcinin ürettiği verinin diğerine ulaşması ne kadar hızlı olursa, bütün sistemin çalışması da o kadar akıcı hâle geliyor.

Veriler kablo yerine ışıkla taşınıyor

Binlerce işlemciyi aynı yapıda buluşturunca yeni bir sorun ortaya çıkıyor: Bu işlemciler birbirleriyle nasıl haberleşecek?

Huawei bunun için NPO adı verilen optik bağlantı teknolojisini kullanıyor. Böylece işlemciler arasındaki veriler elektrik sinyalleriyle değil, ışık üzerinden aktarılıyor.

Şirket, bu yöntemle daha az optik modül kullanarak daha yüksek bağlantı kapasitesine ulaşabildiğini belirtiyor. Atlas 960E'de yaklaşık 5.500 Hi-ONE optik birimi bulunuyor. Huawei'nin karşılaştırmasına göre geleneksel bir sistemde aynı bağlantı yapısı için yaklaşık 48 bin optik modül gerekebilirdi.

Sistem 1 milyon işlemciye kadar büyüyebilecek

Atlas 960E'nin ölçeklenebilirliği tek bir sistemin içine kaç işlemci sığdığıyla sınırlı değil. Birden fazla sistem birbirine bağlandığında ortaya çok daha büyük bir işlem gücü çıkıyor.

Huawei, bu yapının daha büyük kümelerde 512 bin işlemciye, farklı bir bağlantı düzeni kullanıldığında ise 1 milyon yapay zekâ işlemcisine kadar ölçeklenebileceğini söylüyor.

Burada söz konusu olan 1 milyon işlemcinin tek bir bilgisayar kasasına yerleştirilmesi değil. Çok sayıda Atlas sisteminin birbirine bağlanmasıyla oluşan dev bir yapay zekâ altyapısı.

Binlerce işlemci için sıvı soğutma

Binlerce işlemci aynı anda çalışınca yalnızca işlem gücü artmıyor, ortaya çıkan ısı da büyüyor. Bu nedenle Atlas 960E'de sıvı soğutma kullanılıyor.

Huawei ayrıca yeni sistemin daha düşük enerji tüketimi ve daha yüksek kullanılabilirlik sunduğunu belirtiyor. Şirketin açıklamasına göre bağlantı yapısındaki değişiklikler sayesinde 550 kilovattan fazla güç tasarrufu sağlanabiliyor.

Ne zaman kullanılacak?

Huawei, Atlas 960E SuperPoD'u 2027'nin üçüncü çeyreğinde piyasaya sunmayı planlıyor.

Şirketin yaklaşımı, yapay zekâ modelleri büyüdükçe tek tek bilgisayarların gücünü artırmak yerine çok sayıda sistemi birbirine bağlayarak işlem kapasitesini büyütmek. Atlas 960E de bu yaklaşımın Huawei tarafındaki en büyük örneklerinden biri olarak karşımıza çıkacak.