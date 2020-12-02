Huawei, Dört Telefonu İçin EMUI 11 Beta Kayıtlarını Açtı

Huawei, Türkiye'de satışa sunulan P30, P30 Pro, Mate 20 Pro ve Nova 5T modelleri için beta programı kayıtlarını başlattı. Kayıtlar 15 Aralık'ta sona erecek.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, “eski” nesil bazı amiral gemisi ve orta seviye akıllı telefonları için EMUI 11 Beta programı kayıtlarını Türkiye’de de başlattı. Ancak sınırlı sayıda cihaz programa dahil edileceğinden EMUI 11 Beta programına katılmayı düşünenlerin acele etmesi gerekiyor.

Huawei Ailesi tarafından aktarılan bilgilere göre EMUI 11 Beta programı, geçtiğimiz yılın ilk yarısında piyasaya sürülen Huawei P30 ailesinin yanı sıra 2018 model amiral gemisi Mate 20 Pro ve Nova 5T’yi de kapsıyor.

Her şeyden önce; EMUI 11 Beta programına katılmak için bir Huawei hesabına ihtiyacınız olacağını belirtelim. Ayrıca beta programına katılmak için Huawei’nin kendi BETA uygulamasını indirmelisiniz. Eğer beta programı uygulamada gözükmüyorsa uygulamayı kaldırıp yeniden yüklemeyi ya da ilerleyen dönemde beta programın gelip gelmediğini yeniden kontrol etmeyi deneyebilirsiniz. Zira cihazların beta programda gözükmesi 24 saati bulabiliyor.

Huawei, beta programı için kayıtları 15 Aralık’a kadar açık tutacak olsa da programda model başına 300 cihaz sınırı bulunuyor. Dolayısı ile bu sınıra 15 Aralık’tan önce ulaşılması durumunda kayıtlar yine kapanmış olacak. Bu arada beta programına yalnızca Huawei Türkiye satışlı cihazların katılabileceğini de belirtelim.