Huawei, Kendi Kredi Kartı "Huawei Card"ı Duyurdu

Huawei, düzenlediği bir etkinlikle kendi kredi kartını duyurdu. "Huawei Card" olarak isimlendirilen bu kredi kartı, tüketicilere çeşitli avantajlar sağlayacak.

Sektörün tekil ürünlerden servislere kaylamasıyla birlikte teknoloji dünyasının önde gelen isimleri, tüketicilerin karşısına birden çok hizmetle çıkıyorlar. Böylelikle daha fazla para kazanma imkanı yakalayan şirketler, daha fazla tüketiciye erişmiş oluyorlar. Akıllı telefon ve diğer elektronik ürünlerinin yanı sıra kredi kartı ve ücretli TV aboneliği gibi hizmetlere de sahip olan Apple, bu konuda en iyi örneklerden biri. Şimdi, Çinli teknoloji devi Huawei de bu akıma dahil olacak gibi görünüyor.

Huawei, Çin'de yeni bir etkinlik düzenledi. Etkinliğin konuşmacı ismi tüketici işletme grubu CEO'su Richard Yu idi. Yu, yaptığı açıklamalarda şirketin kendi kredi kartını duyurdu. "Huawei Card" olarak isimlendirilen bu kredi kartı, tüketicilere çeşitli avantajlar sunacakmış. Dilerseniz hemen, Huawei'nin kredi kartının detaylarına yakından bakalım.

Huawei Card, Çin'in en büyük kart işlem şirketi olan UnionPay'in altyapısını kullanıyor. Ayrıca bu kart, fiziksel olarak kullanımının yanı sıra sanal bir şekilde ve NFC desteğiyle de rahatlıkla kullanılabiliyor. Richard Yu tarafından yapılan açıklamalarda Huawei Card kullanıcılarının ulaşım ve alışveriş gibi konularda avantajlar yakalayacağı, bu bağlamda bazı kampanyalar düzenleneceği ifade edildi.

Huawei, tüketicileri kendi geliştirdiği kredi kartlarına çekebilmek için bazı teşvikler de yapacak. Bu teşvikler arasında ilk iki yıl boyunca bu kredi kartı için hiçbir ücret ödenmemesi ve belirsiz bir süreliğine yapılan harcamalarda iskonto kazanılması gibi şeyler bulunuyor. Huawei, bu imkanlara ek olacak Huawei ekosistemindeki uygulamaların satın alınabilmesi için Huawei Pay ile yapılacak ödemelerde de nakit iade sağlayacak.