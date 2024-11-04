Huawei Mate 70 Serisinin Özellikleri Ortaya Çıktı

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Huawei'nin bir sonraki amiral gemisi serisi Mate 70'in özellikleri ortaya çıktı.

Çinli teknoloji devi Huawei, Mate 70 serisini bu yıl içerisinde piyasaya sürecek. Hâliyle seride yer alacak modellerin özellikleri hakkında çok sayıda söylenti dolaşıyor. Gelen haberlere göre amiral gemisi modelleri bu ay bitmeden görebileceğiz. 

Çin'in sosyal medyası olan Weibo'da bir paylaşım yapan Huawei Başkanı Yu Chengdong, gelecek Mate serisinin bu ay içerisinde çıkacağına işaret etti. Henüz resmi açıklama tarihi belli değil ancak isabetli istihbaratları ile tanınan Digital Chat Station, serinin 19 Kasım'da tanıtılacağını iddia etti. Telefonun ilk olarak Çin'de satışa çıkacağını ve küresel pazarlara çıkışının daha sonra gerçekleşeceğini hatırlatalım. 

Seride yer alacak modeller

huawei lens

Huawei Mate 70 amiral gemisi serisinde yer alacak dört model bulunuyor. Bu modeller ise şu şekilde:

  • Mate 70
  • Mate 70 Pro
  • Mate 70 Pro+
  • Mate 70 Ultimate Design

Huawei Mate 70 serisinin özellikleri

Model Kamera Özellikleri İşlemci Yüz Tanıma & Parmak İzi Diğer Özellikler
Mate 70 60 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş ve telefoto kamera Yeni 5nm Kirin çipseti 3D yüz tanıma, güç tuşuna gömülü parmak izi sensörü Çift OS işlevselliği (söylenti)
Mate 70 Pro 60 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş ve telefoto kamera Yeni 5nm Kirin çipseti 3D yüz tanıma, güç tuşuna gömülü parmak izi sensörü Geliştirilmiş yapay zekâ ve dijital iyileştirmeler
Mate 70 Pro+ 60 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş ve telefoto kamera Yeni 5nm Kirin çipseti 3D yüz tanıma, güç tuşuna gömülü parmak izi sensörü Geliştirilmiş yapay zekâ ve dijital iyileştirmeler
Mate 70 Ultimate Design 60 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş ve telefoto kamera Yeni 5nm Kirin çipseti 3D yüz tanıma, güç tuşuna gömülü parmak izi sensörü Sekizgen çerçeve tasarımı

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Kaynak : https://www.phonearena.com/news/huawei-mate-70-series-teased-november-launch_id164430
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