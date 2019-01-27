Huawei Mate 9 İçin Android 9 Pie Güncellemesi Dağıtılıyor

Huawei Mate 9 sahiplerinin uzun zamandır beklediği Android 9 Pie, sonunda dağıtılmaya başlandı. Gelmesi biraz zaman alabilir fakat getireceği yenilikler düşünüldüğü zaman beklemeye değer görünüyor.

Kullanıcıların yaptığı geri bildirimlere göre, Huawei Mate 9 stabil bir Android 9 Pie güncellemesi almaya başladı. Versiyon numarası: MHA-AL 9.0.150. Artık alıştığımız gibi, her telefon güncellemeyi hemen almayabilir. Güncellemenin gelmesi için biraz sabırlı olmalısınız.

Huawei Mate 9'a Android 9 Pie ile birlikte gelecek olan özellikleri üç farklı başlık altında toplayarak madde madde inceliyoruz.

Doğal bir minimalist düzen

Doğanın renklerinden,ışıklarından ve gölgelerinden esinlenen Huawei, arayüz tasarımında bunları güzel bir şekilde yerleştirmiş.

Doğal bir alarm sesi olması için, çalkantılı bir su sesi ve kuşların sabah çıkardığı sesleri kullanan Huawei, doğal bir şekilde uyanmanızı istiyor.

Karmaşık seçenekler bir araya getirilmiş.

Genel ayarlar tek seviyeli bir menüde toplanmış.

Ayarlar menüsü basitleştirilerek daha etkili bir kullanım sağlanmış.

Akıllı yaşam

Yaklaşık 1000 çeşit yiyeceği tanıyan bir veritabanı ve kalori sorgulama ekranı

Ünlülerin, arabaların, hayvanların ve bitkilerin ansiklopedik bilgileri

Gelişmiş bir hatırlatıcı fonksiyonu

Telefon alışkanlıklarınızı daha iyi takip edip, daha düzgün bir telefon kullanma atmosferi yaratmak

Cihaz etkileşimleri

Huawei Share: İçeriğinizi direkt olarak ve aynı bilgisayarla ve bir kaç kaydedici ile paylaşmanızı sağlar.

Kayıt düzenleme, hızlı ileri sarma ve bazı diğer fonksiyonlar

Tam ekranlı ve gerçek zamanlı çeviri

Gelişmiş klonlama, gelişmiş klon aktarım hızı ve farklı EMUI sistemlerini klonlarken veri bütünlüğü sağlama.

Huawei, 2016 yılında piyasaya çıkan Mate 9 modeline Android Pie güncellemesi getirerek kullanıcılarını oldukça memnun edecek. Tabii ki güncellemenin tüm cihazlara dağıtılması biraz zaman alabilir.