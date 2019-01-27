  • Huawei Mate 9 İçin Android 9 Pie Güncellemesi Dağıtılıyor

Huawei Mate 9 İçin Stabil Android 9 Pie Güncellemesinin Dağıtımı Başladı

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Huawei Mate 9 sahiplerinin uzun zamandır beklediği Android 9 Pie, sonunda dağıtılmaya başlandı. Gelmesi biraz zaman alabilir fakat getireceği yenilikler düşünüldüğü zaman beklemeye değer görünüyor.

Kullanıcıların yaptığı geri bildirimlere göre, Huawei Mate 9 stabil bir Android 9 Pie güncellemesi almaya başladı. Versiyon numarası: MHA-AL 9.0.150. Artık alıştığımız gibi, her telefon güncellemeyi hemen almayabilir. Güncellemenin gelmesi için biraz sabırlı olmalısınız.
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Huawei Mate 9'a Android 9 Pie ile birlikte gelecek olan özellikleri üç farklı başlık altında toplayarak madde madde inceliyoruz.

Doğal bir minimalist düzen

  • Doğanın renklerinden,ışıklarından ve gölgelerinden esinlenen Huawei, arayüz tasarımında bunları güzel bir şekilde yerleştirmiş.
  • Doğal bir alarm sesi olması için, çalkantılı bir su sesi ve kuşların sabah çıkardığı sesleri kullanan Huawei, doğal bir şekilde uyanmanızı istiyor.
  • Karmaşık seçenekler bir araya getirilmiş.
  • Genel ayarlar tek seviyeli bir menüde toplanmış.
  • Ayarlar menüsü basitleştirilerek daha etkili bir kullanım sağlanmış.

Akıllı yaşam

  • Yaklaşık 1000 çeşit yiyeceği tanıyan bir veritabanı ve kalori sorgulama ekranı
  • Ünlülerin, arabaların, hayvanların ve bitkilerin ansiklopedik bilgileri
  • Gelişmiş bir hatırlatıcı fonksiyonu
  • Telefon alışkanlıklarınızı daha iyi takip edip, daha düzgün bir telefon kullanma atmosferi yaratmak

Cihaz etkileşimleri

  • Huawei Share: İçeriğinizi direkt olarak ve aynı bilgisayarla ve bir kaç kaydedici ile paylaşmanızı sağlar.
  • Kayıt düzenleme, hızlı ileri sarma ve bazı diğer fonksiyonlar
  • Tam ekranlı ve gerçek zamanlı çeviri
  • Gelişmiş klonlama, gelişmiş klon aktarım hızı ve farklı EMUI sistemlerini klonlarken veri bütünlüğü sağlama.
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Huawei, 2016 yılında piyasaya çıkan Mate 9 modeline Android Pie güncellemesi getirerek kullanıcılarını oldukça memnun edecek. Tabii ki güncellemenin tüm cihazlara dağıtılması biraz zaman alabilir.

Kaynak : https://www.gizchina.com/2019/01/27/huawei-mate-9-gets-android-9-pie-stable-update/
Etiketler: Güncelleme, huawei mate 9, android 9.0 pie
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