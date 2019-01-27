Huawei Mate 9 İçin Android 9 Pie Güncellemesi Dağıtılıyor

Kullanıcıların yaptığı geri bildirimlere göre, Huawei Mate 9 stabil bir Android 9 Pie güncellemesi almaya başladı. Versiyon numarası: MHA-AL 9.0.150. Artık alıştığımız gibi, her telefon güncellemeyi hemen almayabilir. Güncellemenin gelmesi için biraz sabırlı olmalısınız.
Huawei Mate 9'a Android 9 Pie ile birlikte gelecek olan özellikleri üç farklı başlık altında toplayarak madde madde inceliyoruz.
Doğal bir minimalist düzen
- Doğanın renklerinden,ışıklarından ve gölgelerinden esinlenen Huawei, arayüz tasarımında bunları güzel bir şekilde yerleştirmiş.
- Doğal bir alarm sesi olması için, çalkantılı bir su sesi ve kuşların sabah çıkardığı sesleri kullanan Huawei, doğal bir şekilde uyanmanızı istiyor.
- Karmaşık seçenekler bir araya getirilmiş.
- Genel ayarlar tek seviyeli bir menüde toplanmış.
- Ayarlar menüsü basitleştirilerek daha etkili bir kullanım sağlanmış.
Akıllı yaşam
- Yaklaşık 1000 çeşit yiyeceği tanıyan bir veritabanı ve kalori sorgulama ekranı
- Ünlülerin, arabaların, hayvanların ve bitkilerin ansiklopedik bilgileri
- Gelişmiş bir hatırlatıcı fonksiyonu
- Telefon alışkanlıklarınızı daha iyi takip edip, daha düzgün bir telefon kullanma atmosferi yaratmak
Cihaz etkileşimleri
- Huawei Share: İçeriğinizi direkt olarak ve aynı bilgisayarla ve bir kaç kaydedici ile paylaşmanızı sağlar.
- Kayıt düzenleme, hızlı ileri sarma ve bazı diğer fonksiyonlar
- Tam ekranlı ve gerçek zamanlı çeviri
- Gelişmiş klonlama, gelişmiş klon aktarım hızı ve farklı EMUI sistemlerini klonlarken veri bütünlüğü sağlama.
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