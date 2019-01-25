Huawei P30 ve P30 Pro’nun Özellikleri Belli Oldu

Huawei’nin yeni amiral gemisi telefonu P30’un mühendislik örnekleri ortaya çıktı. Bu örnekler de cihazın özelliklerini ortaya çıkardı.

Akıllı telefon üreticileri yavaş yavaş 2019 yılının telefonlarını satışa sunmaya hazırlanıyorlar. Gelecek ay gerçekleştirilecek olan MWC’de tanıtılacak olan pek çok model var. Telefonlar hakkındaki bilgilerin, resmi tanıtımdan önce ortaya çıkması ise bildiğiniz üzere alışıldık bir durum.

Huawei P30 ve P30 Pro’nun ön tarafında OLED ekran bulunacak ve bu ekran çentikli olacak. Pro olmayan modellerdeki LCD ekran yerine OLED kullanılmasının sebebi ise Huawei’nin ekrana gömülü optik parmak izi tarayıcısının sorunsuz çalışmasını sağlamak. P20’lerde bulunan ve 3D yüz tarama sağlayan sistem de P30’larda bulunmuyor. Bu sayede P30’ların çentiği inceltilerek daha zarif bir görünüme kavuşturuldu.

Huawei P30’un ekran boyu 6.1 inç iken, P30 Pro’nun ekran boyu 6.5 inç. Firma yeni P30 serisinde de Mate 20 Pro’da gördüğümüz üçlü kamera sisteminden vazgeçmiyor. Kamera sensörü Sony IMX600. P30 Pro’da ise yeni bir kamera kullanılacak. Bu kamera muhtemelen yüksek optik zoom için periskop modüle sahip olacak. Bu kameranın sensörü yeni 6 serisi Sony sensörlerden olacak, belki IMX607’yi P30 Pro’larda görebiliriz.

Her iki telefon da 7nm Kirin 980 çipsete sahip olacak. P30 8 GB, P30 Pro ise 12 GB RAM’e sahip olacak. Telefonların şarj sistemi yine 22.5W olarak gözüküyor. Mate 20 Pro’lardaki 40W şarj özelliğinin yeni P30’larda olmaması şaşırtıcı oldu. Pro olmayan model, 3.5 mm kulaklık girişini koruyor.