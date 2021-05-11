Lenovo, Intel'in çiçeği burnunda işlemcilerinden güç alan yeni oyuncu dizüstü bilgisayarları Legion 5i, Legion 5i Pro ve Legion 7i'yi duyurdu. Bu işlemcileri NVIDIA'nın GeForce RTX 3000 serisi GPU'larla destekleyen Lenovo, bulduğu en üst donanım parçalarını bu modellere eklemiş gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi Lenovo, düzenlediği bir etkinlikte Intel'in 11. nesil H serisi işlemcilerinden güç alan yeni oyuncu dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. Legion 5i, Legion 5i Pro ve Legion 7i olarak isimlendirilen modeller, tasarımlarından ziyade donanım özellikleri ile kullanıcıların ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyorlar. Peki Lenovo'nun yeni oyuncu dizüstü bilgisayarları, kullanıcılara neler vadediyor?

Lenovo tarafından yapılan açıklamalara göre Legion 7i ve Legion 5i Pro, 16 inç ekranlarla geliyor. Legion 5i'de ise 15.6 inç ve 17.3 inç ekran seçeneği sunan şirket, Legion 5i Pro ve Legion 7i seçeneklerinde QHD (2560 x 1600 piksel) çözünürlük ve 165 Hz tazeleme oranı sunuyor. Legion 5i'ye baktığımızda ise 120 Hz ya da 60 Hz'lik FHD ekran seçeneklerini de görüyoruz. Bu modelin 17.3 inçlik versiyonunda ise 144 Hz ya da 60 Hz FHD çözünürlük sunuluyor.

Karşınızda Lenovo Legion 5i Pro

Lenovo'nun yeni oyuncu dizüstü bilgisayarlarının hepsinde de Intel'in 11. nesil işlemcileri yer alıyor. Bu bağlamda Legion 5i ve Legion 5i Pro'da Intel Core i7-11800H, Legion 7i'de ise Intel Core i9-11980HK işlemci yer alıyor. PCIe Gen 4.0 teknolojisine sahip olan modellerin tümü de Thunderbolt 4 desteği sunuyor. Ayrıca bu oyuncu dizüstü bilgisayarlarında soğutma performansını yüzde 18 artıran "Coldfront 3.0" isimli yeni bir teknolojiye de yer veriliyor.

İşlemci cephesinde çok güçlü olan modeller, GPU cephesinde de bu işlemcileri taşıyabilecek modellerle geliyorlar. Konuyla ilgili yapılan açıklamalara göre Lenovo Legion 5i ve Legion 5i Pro'da NVIDIA GeForce RTX 3050, 3050 Ti ya da RTX 3070 modelleri tercih edilebiliyor. Lenovo Legion 7i'de ise NVIDIA GeForce RTX 3080 GPU'yu görüyoruz.

Lenovo Legion 5i'nin tasarımı ise şöyle

Bu arada Lenovo, yeni oyuncu dizüstü bilgisayarlarının yanı sıra bir de yeni oyuncu monitörü duyurdu. Legion Y25g-30 olarak isimlendirilen monitör, 24.4 inç büyüklüğünde ve tüketicilere FHD çözünürlük sunuyor. 360 Hz abartılı sayılabilecek tazeleme oranına sahip monitör, NVIDIA G-Sync ve NVIDIA Reflex teknolojilerinin yanı sıra Eye Comfort desteğine de sahip. Peki Lenovo'nun yeni oyuncu ürünlerinin fiyatları ne kadar?

Lenovo tarafından yapılan açıklamalara göre Legion 5i Pro ile Legion 7i, 1.329 dolarlık başlangıç fiyatına sahip. Tüketiciler, tercih ettikleri donanım seviyesini artırdıkça yapacakları ödeme de 1.769 dolara kadar yükseliyor. Öte yandan, Lenovo 5i'nin başlangıç fiyatını 969 dolar olarak açıklayan şirket, yeni oyuncu monitörü içinse 699 dolar istiyor.