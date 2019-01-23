Huawei, P30 Serisinin Tamamında OLED Ekran Kullanacak

Geliştirme aşamasındaki örnekleri kullanan kişilerden gelen raporlar, Huawei P30'un yeniden tasarlanan bir ön yüze sahip olacağını söylüyor.

Huawei'nin en yeni amiral gemileri olacak P30 serisinin her iki modeli de, ortaya çıkan raporlara göre OLED ekranlarla gelecek. Hatırlayacak olursanız P20 serisinin Pro modelinde OLED kullanılıyorken, standart modeli LCD ekrana sahipti.

Tamamen OLED ekrana geçilmesinin sebebi ekrana gömülü parmak izi kullanıcısının gelecek olması. Parmak izinin ekrana taşınacak olması da 3B yüz tarayıcısına olan gerekliliği kaldıracağı için, üst taraftaki çentik de küçülmüş olacak. Yeni telefonlarda bizleri göz damlası çentiği bekliyor.

P30'un 6,1 inçlik bir ekrana sahip olacağı, P30 Pro'nun ise büyüyüp 6,5 inçlik bir ekranla geleceği söylenenler arasında. P30'un kamera tarafında Mate 20 Pro'da kullanılan üçlü kurulum yine bizleri karşılıyor olacak. Huawei P30 Pro'da ise muhtemelen optik yakınlaştırmanın daha iyi olduğu yeni bir kamera sistemi kullanılacak.

Her iki telefonun da işlemcisinin Kirin 980 olacağı ve standart modelin 8 GB, Pro modelin ise 12 GB RAM ile geleceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.