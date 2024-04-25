Huawei'nin yeni tanıttığı Pura 70 telefonunun yapay zekâyla görsellerden obje kaldırma özelliği, endişe verici bir yanıyla gündeme geldi. Çin'den kullanıcılar, özelliğin insanların kıyafetlerini de sildiğini ifade etti.

Yapay zekâ özellikleri telefonlarda yerini almaya başladı. Bu özellikler, birçok konuda kullanıcılara kolaylık sağlamayı amaçlıyor. En çok işe yaradıkları yerlerden biri de fotoğraflar. Öyle ki otomatik doldurmadan arka plan kaldırmaya kadar birçok yararlı özellik var. Objeleri silme de bunlardan biri.

Huawei’nin yakın zamanda tanıttığı Pura 70 serisi de bu tarz özelliklerle donatılmış bir telefondu. Ancak gelen bilgiler, cihazın fotoğraflardan nesne kaldırmayı sağlayan özelliğinin rahatsız edici bir yönü olduğunu gösterdi.

Tek tıkla insanların kıyafetlerini siliyor

Çin’de oldukça popüler olan sosyal medya platformu Weibo’dan birçok kişi bu endişe verici durumu paylaştı. Görüntülerde, yapay zekâ destekli akıllı nesne kaldırma özelliğinin sadece tek tıkla kıyafetleri silebildiği görülüyor. Örneğin birinde kıyafet kısmını silip dekolte eklediğini görebiliyoruz.

Bu durumun ciddi bir problem olduğunu söyleyebiliriz. Herhangi bir kullanıcının istediği fotoğrafı manipüle edebileceği anlamına geliyor. Deepfake fotoğrafların ne kadar arttığını ve gittikçe büyüyen bir sorun olduğunu biliyoruz. Böyle bir özellik, daha da artmasına neden olabilir.

Neyse ki Huawei, algoritmasında yaşanan bir sorundan kaynaklandığını onayladı ve durumun farkında olduğunu açıkladı. Çin’den haberi bildiren Guang Ming Daily’nin aktardığına göre teknoloji devi, yakında yayımlanacak sistem güncellemeleriyle bu sorunu ortadan kaldıracağını ifade etti. Hızlıca düzeltilmesi şart. Daha fazla kalması hâlinde istenmeyen sonuçlar oluşabilir.

Huawei Pura 70 serisinin özelliklerini merak ediyorsanız: