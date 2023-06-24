Huawei’nin yeni Watch 4 akıllı saat serisinin en üst düzey modeli Watch 4 Pro’yu inceledik. Cihazın artılarını ve eksilerini, elde ettiğimiz tüm deneyimi paylaşıyoruz!

Akıllı saatlerin popülerliği her geçen gün artmaya devam ederken sektördeki rekabet ve sunulan özelliklerin kapsamı da artıyor. Yeni model akıllı saatler artık telefonlarımızdan bağımsız apayrı telefonlara bile dönüştü.

Sektörün baskın isimlerinden Huawei’nin Watch 4 Pro model akıllı saati de söylediklerimizden farksız, hatta dahası da var. Kısa süreliğine deneyimleme şansı elde ettiğimiz Huawei Watch 4 Pro hakkındaki tüm tecrübelerimizi paylaşıyoruz.

Huawei Watch 4 Pro’yu kağıt üzerindeki özellikleriyle tanıyalım:

Huawei Watch 4 Pro, şirketin klasik saat görünümünü akıllı saatlere yansıttığı tasarım hatlarını taşımaya devam ediyor. Akıllı saat, havacılık sınıfı titanyum materyalden inşa edilmiş 48 mm’lik bir gövdeye ev sahipliği yapıyor. Huawei’nin paylaştığı bilgilere göre 4 Pro, bir önceki nesile göre 3 kat daha güçlü ve 2 kat daha sert gövdeye sahip.

Titanyum ve deri kayış seçenekleriyle gelen akıllı saati öne çıkaran en temel tasarımsal özelliklerinden biriyse ağırlığı. Cihaz, 48 mm’lik büyük gövdesine rağmen kayışlar hariç 65 gram ağırlığa sahip.

Watch 4 Pro’nun tüm kontrolleri, gövdenin sağ kısmına konumlandırılmış bir dönen düğme ve bir yan düğme ile sağlanıyor.

Cihaz bünyesinde ivmeölçer, jiroskop, pusula, optik kalp atış hızı sensörü, ortam ışığı sensörü, barometre, sıcaklık sensörü, EKG sensörü ve derinlik sensörü yer alıyor.

Watch 4 Pro ekranı ise 1,5 inç büyüklüğünde. Ekran, LTPO AMOLED paneliyle renklerin fazlasıyla canlı ve gün ışığı altında bile içeriğin görülmesini sağlıyor. 466 x 466 piksel çözünürlük de 1,5 inçlik bir ekran için keskin görüntü sunulmasını sağlıyor.

Cihazda ayrıca düşme tespiti, tek dokunuşla acil yardım (SOS) ve dalış bilgisayarı da yer alıyor. Tüm bu donanım, gövdenin 12,9 milimetre kalınlığa sahip olmasını sağlıyor. Bu seviye, kişiye göre kalın veya ince gelebilir.

Huawei Watch 4 Pro’nun deneyimimize göre artıları ve eksileri:

Artıları:

Klasik saat görünümünü severler için tatminkâr tasarım

eSIM desteğiyle tamamen bir telefona dönüşebiliyor olması

Üst düzey malzeme kalitesiyle yüksek dayanıklılık

Günlük hayatta her şartta kullanıma uygun olması

Kontrollerinin sadece iki tuşla bile kolayca yapılabilmesi

Akıcı arayüz

Telefona bağlıyken mesajlara saat üzerinden cevap verebilme, bildirimleri takip edebilme

Geniş uygulama kütüphanesi

Telefondan bağımsız, sadece kendi bünyesinde çalışabilen navigasyon

Uzun süre şarj gereksinimi duymadan kullanabilme

Rakiplerine göre uygun fiyatlı olması

Eksileri:

Gövdenin kalınlığı kimi kullanıcının hoşuna gitmeyebilir

iOS cihazlarda mesajlara yanıt verememe (Apple’ın ekosistem kısıtlaması nedeniyle)

İncelememize geçelim:

İncelememize cihazın ekranından başlamayı uygun görüyoruz. Çünkü Huawei, yeni nesil akıllı saatlerinde kullanmaya başladığı LTPO AMOLED panel ile harikalar yaratmayı başardı. Cihazın ekranında gözüken renkler, en yoğun Güneş ışığı altında bile canlılığını koruyabiliyor, en geniş açılardan bile ekran içeriğinin görülmesini sağlıyor.

Ekrana dokunduğumuzda da iyi izlenimimiz sürmeye devam ediyor. Her bir dokunma hareketiniz gecikmesiz ve akıcı birşekilde karşılık buluyor.

Tasarıma geçecek olursak, burada bireysel görüşler çok daha fazla öne çıkıyor. Şahsen akıllı saatlerin kolda elektronik bir cihaz olarak durmaması gerektiğini, premium ve elegant tasarım hatlarını aynen taşıması gerektiğini savunuyorum.

Watch 4 Pro da çoğu Huawei akıllı saat gibi bu konuda beni memnun etmeyi başardı. Titanyum kayış ve deri kayış arasında seçim yapmak zor olsa da görünüş olarak deri kayıştan yana olmayı tercih ederdim. Neyse ki elimize geçen akıllı saat de deri kayışa sahip idi.

Tasarım konusunda vurgu yapılması gereken bir diğer nokta ise cihazın neredeyse herkesin bileğine uygun olması. Bilek ölçüsü 140 - 210 milimetre olan tüm kişiler, saati rahatlıkla kollarına takabiliyorlar.

Kullanım kolaylığı:

Huawei Watch 4 Pro’yu sabit duruyorken sadece ekranı üzerinden kontrol edebiliyoruz. Ancak bazı kullanıcıların akıllı saatler için fazla bulduğu iki adet tuş, diğer kullanım senaryolarında devreye giriyor.

Sadece dönen ve menü görevi gören bir tuşun yanında ekstra bir tuşun olması, özellikle yürürken ve spor yaparkenki gibi hareketli durumlarda ekrandaki içeriği çok basit bir şekilde değiştirmenizi sağlıyor. Bu nedenle akıllı saatte Huawei’nin bu konuda yeni bir standart belirlemeye başladığını söyleyebiliriz.

Ayrıca ikinci tuş, nabız ölçümü için de bir sensöre yer veriyor. Parmağınızı bu tuşa koyarak nabzınızı ölçebiliyorsunuz.

Sağlık özellikleri var evet, peki günlük hayatta ne işimize yarıyor?

Akıllı saatlerin en büyük özellikleri elbette gövdenin altında yatan sensörlerde ve bu sensörlerden elde edilen verilerin yansıtılmasında yatıyor. Huawei Watch 4 Pro, sadece üç beş farklı ölçüm yapmıyor.

Akıllı saat ile standart nabız ölçümünün yanı sıra solunum kontrolü, EKG, ve damar sertliği ölçümleri dahi yapabiliyoruz. Üstelik bunların her birini tek tek yapmak zorunda da değiliz.

Akıllı saat ile 1 dakika içinde 7 farklı sağlık taraması gerçekleştirebiliyoruz. Bu kısa süre içinde nabzımız, kandaki oksijen seviyemiz, stres seviyemiz, cilt sıcaklığımız, EKG ile kalp kasımızın faaliyetlerini, damar sertliğimizi ve solunum durumumuzu öğrenebiliyoruz.

Elbette bu ölçüm günlük hayatta yüksek aktivite durumunuz yoksa pek de işinize yaramıyor. Ancak sık sık spor yapan biriyseniz, sadece bir dakikanızı ayırarak her spor aktivitenizden sonra verilerinizi kayıt altına alabiliyor, uzun dönemde performansınız hakkında kapsamlı bir veri kütüphanesine sahip olabiliyorsunuz.

Spor yapıyorsanız HUAWEI Health uygulaması bünyesinde depolanan veriler ışığında spor programınızı şekillendirebiliyor, gerekli düzenlemeleri yapabiliyorsunuz.

Biraz da performans ve uygulamalara bakalım:

Huawei Watch 4 Pro’yu kullandığımız süre boyunca cihazın güçlü donanımı ve stabil yazılımlarının meyvesini gördük. Cihaz, hiçbir şekilde takılma veya donma sorunu yaşamadı, her dokunuşumuzda istediğimiz görevi hiçbir gecikme yaşamadan yerine getirdi.

Aynı durum, Huawei’nin uygulama kütüphanesi AppGallery üzerinden indirdiğimiz üçüncü taraf uygulamalarda da dengesini korudu. Akıllı saatler için geliştirilen küçük çaplı oyunlarda da performans konusunda hiçbir sorun yaşamadık.

Akıllı saatteki uygulamaların en önemlisi: Telefondan bağımsız çalışan navigasyon

Uygulamalar konusunda Huawei’nin özellikle bir yerleşik uygulamasına parmak basmakta fayda var. Huawei’nin akıllı saate yüklü olarak gelen uygulaması Pedal Maps, akıllı saatlerin birer telefon olması argümanını sonuna kadar destekliyor.

Uygulama, telefondan bağımsız bir şekilde çalışıyor. Bu sayede sadece akıllı saatinizi kullanarak konumunuzu takip edebiliyor, navigasyon hizmetlerine erişebiliyorsunuz. Uygulamanın harita verilerini dört farklı köklü harita hizmetinden (TomTom, Here, Zenrin ve OpenStreetMap) alması da en yüksek doğrulukta ve güncellikte haritaya erişmenizi sağlıyor.

Üstelik haritaya erişmek için devamlı internete bağlı olmanız gerekmiyor. Çevrimdışı kullanım için verileri önceden cihaza indirebiliyor, bu sayede internet bağlantınızın olmadığı durumlarda da navigasyona erişebiliyorsunuz.

Ayrıca uygulama bünyesinde yürüyüş ve bisiklet gibi sporlar için daha önceden belirlenmiş ve tavsiye edilen rotalara da erişebiliyorsunuz.

eSIM desteğinden bahsetmezsek olmaz:

Burada “akıllı saatler birer akıllı telefona dönüştü” argümanına tekrar dönüyoruz. Huawei Watch 4 Pro, kendi segmentindeki tüm rakiplerinden farksız olarak eSIM desteğine ev sahipliği yapıyor.

eSIM desteği sayesinde yanınızda telefon yokken veya cihaz telefonunuza bağlı değilken, kendi hattınız üzerinden aramalar yapabiliyor, mesajlar gönderebiliyorsunuz.

Günlük hayatta standart bir kullanım ile kullanım ömrü ve batarya:

Huawei Watch 4 Pro ile yürüyüş ve koşu yaptık, bisiklet kullandık. Navigasyonumuz aktifken yolumuzu ve güzergahımızı takip ettik, spor esnasında devamlı nabız takibi özelliğini aktif bıraktık.

Bu aktivitelerin yanı sıra akıllı saati devamlı telefonumuza bağlı şekilde kullandık. Günlük hayatta bildirim takibi, Android telefon ile mesajlara yanıt vermek dışında pek de aktif bir kullanım yapmadık.

Senaryo bu olunca Huawei’nin vadettiği tipik kullanım ömrüne yaklaştığımızı gördük. Cihazı kullandığımız iki günlük süre boyunca şarjını bitiremedik, neredeyse %50 seviyesine indirebildik. Bu da tipik kullanımda vadedilen 4,5 günlük sürenin gerçeklik taşıdığının bir kanıtı oldu.

Deneyimleyemediğimiz şey ise Huawei’nin ultra uzun kullanım ömrü sunduğu “Ultra Uzun Batarya Ömrü Modu” idi. Huawei, bu mod aktifken cihazın tek şarjla 21 güne kadar kullanılabileceğini söylüyor.

Huawei Watch 4 Pro ile solunum kontrolü yapabildiğinizi söylemiştik. Bu testi yazıda görseller ile aktaramadığımızdan, testi görmek için videomuzu izleyebilirsiniz. Ayrıca saatin nasıl bir kullanım sunduğunu da canlı bir şekilde inceleme videomuzda bulabilirsiniz.

Huawei Watch 4 Pro fiyatları:

Huawei Watch 4 serisinin fiyatları, geçerli olan kampanyalı fiyatlarıyla birlikte 13 bin 499 TL’den başlıyor. 10 Haziran’da Türkiye’de satışa sunulan cihazların fiyatları ise şu şekilde:

Huawei Watch 4: 13.499 TL (Kampanyasız 15.999 TL)

Huawei Watch 4 Pro (deri kayış): 15.499 TL (Kampanyasız 17.999 TL)

Huawei Watch 4 Pro (titanyum kayış): 18.499 TL (Kampanyasız 20.999 TL)

Huawei, Watch 4 serisini alan her kişiye aynı zamanda 1.699 TL değerindeki FreeBuds 5i kulaklıkları da hediye ediyor. Akıllı saat hakkında detaylı bilgilere ulaşmak ve satın almak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Watch 4 deneyimlerimizden bahsettiğimiz inceleme videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

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