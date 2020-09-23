Huawei'nin en yeni akıllı saat modelleri olan Watch GT 2 Pro ve Watch Fit, Türkiye'de satışa sunuldu. Her iki akıllı saat de kullanıcılara uzun bir kullanım süresi ve iyi bir akıllı saat deneyimi vadediyor.

Yaklaşık 2 hafta önce gerçekleştirilen Huawei Geliştirici Konferansı’nda Watch GT 2 Pro’yu tanıtan Huawei, şimdi ise yeni akıllı saatini spor ve sağlık odaklı bir giyilebilir cihaz olan Huawei Watch Fit ile birlikte Türkiye’de satışa sundu.

Oval tasarımı ile özellikle klasik saat seven kullanıcılar için şık bir görünüm vadeden Watch GT 2 Pro’nun aksine ince, dikdörtgen bir tasarıma sahip olan Watch Fit, adeta akıllı saat büyüklüğündeki bir ekranda akıllı bileklik deneyimi vadediyor.

Huawei Watch GT 2 Pro tasarımı

1,39 inç 454 x 454 piksel OLED ekrana sahip olan Huawei Watch GT 2 Pro, titanyum gövdesi ile kullanıcılara ‘sağlam’ bir akıllı saat sunuyor. 4 GB dahili depolama alanına sahip olan Watch GT 2 Pro, Bluetooth 5.1 desteği ile sorunsuz bir kablosuz bağlantı vadederken; 455 mAh bataryasıyla uzun bir kullanım süresi, LiteOS işletim sistemiyle de iyi bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor.

Huawei Watch GT 2 Pro özellikleri

1.39 inç 454 x 454 piksel AMOLED ekran

4 GB depolama

Bluetooth 5.1, GPS bağlantı

İvmeölçer, jiroskop, pusula, ortam ışığı sensörü, kalp atış hızı sensörü, barometre

455 mAh batarya

5 ATM’ye kadar su direnci

Huawei LiteOS işletim sistemi

Siyah ve kahve renk seçenekleri

Huawei Watch Fit tasarımı

Adından da anlaşılabileceği gibi sağlık ve spor odaklı bir akıllı saat olan Huawei Watch Fit, kullanıcılara 1,64 inç 280x 456 piksel AMOLED ekran, Always on Display, 11 farklı spor modu, 24 saat kalp atış hızı takibi, SpO2 kandaki oksijen oranı takibi, Huawei TruSleep 2.0 uyku takibi ve daha pek çok özellik sunuyor.

Yoğun kullanımda 7 gün, GPS modunda 12 saat kullanım sunan Watch Fit, standart kullanımda ise tek şarj ile 10 gün kullanım vadediyor. Hava durumu, alarm, hatırlatıcı, kronometre, el feneri gibi uygulamaları kontrol etmek için widgetlara sahip olan akıllı saat, tabii olarak akıllı telefonunuzda çalan müzikleri kontrol etmenize de imkan tanıyor.

Huawei Watch Fit özellikler

1,64 inç 280x 456 piksel AMOLED ekran

11 farklı spor, 96 farklı egzersiz modu

5 ATM’ye kadar su direnci

6 eksenli IMU sensörü, optik kalp atış hızı sensörü, ortam ışığı sensörü, SpO2 ölçer

Uyku takibi için Huawei TruSleep 2.0

Stres takibi için TruRelax

Tek şarjla 10 gün kullanım (Kullanıma göre değişiklik gösterebilir)

Siyah, pembe, yeşil renk seçenekleri

Huawei Watch GT 2 Pro ve Watch Fit fiyatı

An itibarıyla Huawei’nin çevrimiçi mağazasından satın alabileceğiniz Watch GT 2 Pro, Huawei araç içi şarj cihazı ve mini hoparlör hediyesi ile birlikte 2.299 TL fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. Huawei Watch Fit ise Bluetooth destekli selfie çubuğu hediyesi ile birlikte 899 TL fiyat etiketiyle tüketicilerin beğenisine sunulmuş durumda.