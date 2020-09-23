Yaklaşık 2 hafta önce gerçekleştirilen Huawei Geliştirici Konferansı’nda Watch GT 2 Pro’yu tanıtan Huawei, şimdi ise yeni akıllı saatini spor ve sağlık odaklı bir giyilebilir cihaz olan Huawei Watch Fit ile birlikte Türkiye’de satışa sundu.
Oval tasarımı ile özellikle klasik saat seven kullanıcılar için şık bir görünüm vadeden Watch GT 2 Pro’nun aksine ince, dikdörtgen bir tasarıma sahip olan Watch Fit, adeta akıllı saat büyüklüğündeki bir ekranda akıllı bileklik deneyimi vadediyor.
Huawei Watch GT 2 Pro tasarımı
1,39 inç 454 x 454 piksel OLED ekrana sahip olan Huawei Watch GT 2 Pro, titanyum gövdesi ile kullanıcılara ‘sağlam’ bir akıllı saat sunuyor. 4 GB dahili depolama alanına sahip olan Watch GT 2 Pro, Bluetooth 5.1 desteği ile sorunsuz bir kablosuz bağlantı vadederken; 455 mAh bataryasıyla uzun bir kullanım süresi, LiteOS işletim sistemiyle de iyi bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor.
Huawei Watch GT 2 Pro özellikleri
- 1.39 inç 454 x 454 piksel AMOLED ekran
- 4 GB depolama
- Bluetooth 5.1, GPS bağlantı
- İvmeölçer, jiroskop, pusula, ortam ışığı sensörü, kalp atış hızı sensörü, barometre
- 455 mAh batarya
- 5 ATM’ye kadar su direnci
- Huawei LiteOS işletim sistemi
- Siyah ve kahve renk seçenekleri
Huawei Watch Fit tasarımı
Adından da anlaşılabileceği gibi sağlık ve spor odaklı bir akıllı saat olan Huawei Watch Fit, kullanıcılara 1,64 inç 280x 456 piksel AMOLED ekran, Always on Display, 11 farklı spor modu, 24 saat kalp atış hızı takibi, SpO2 kandaki oksijen oranı takibi, Huawei TruSleep 2.0 uyku takibi ve daha pek çok özellik sunuyor.
Yoğun kullanımda 7 gün, GPS modunda 12 saat kullanım sunan Watch Fit, standart kullanımda ise tek şarj ile 10 gün kullanım vadediyor. Hava durumu, alarm, hatırlatıcı, kronometre, el feneri gibi uygulamaları kontrol etmek için widgetlara sahip olan akıllı saat, tabii olarak akıllı telefonunuzda çalan müzikleri kontrol etmenize de imkan tanıyor.
Huawei Watch Fit özellikler
- 1,64 inç 280x 456 piksel AMOLED ekran
- 11 farklı spor, 96 farklı egzersiz modu
- 5 ATM’ye kadar su direnci
- 6 eksenli IMU sensörü, optik kalp atış hızı sensörü, ortam ışığı sensörü, SpO2 ölçer
- Uyku takibi için Huawei TruSleep 2.0
- Stres takibi için TruRelax
- Tek şarjla 10 gün kullanım (Kullanıma göre değişiklik gösterebilir)
- Siyah, pembe, yeşil renk seçenekleri
Huawei Watch GT 2 Pro ve Watch Fit fiyatı
An itibarıyla Huawei’nin çevrimiçi mağazasından satın alabileceğiniz Watch GT 2 Pro, Huawei araç içi şarj cihazı ve mini hoparlör hediyesi ile birlikte 2.299 TL fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. Huawei Watch Fit ise Bluetooth destekli selfie çubuğu hediyesi ile birlikte 899 TL fiyat etiketiyle tüketicilerin beğenisine sunulmuş durumda.