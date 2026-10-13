Huawei’nin orta segment telefonlara odaklanacak yepyeni bir marka kurmayı planladığı iddia edildi. Markanın ismi de sızıntıda yer aldı.

ABD’nin uyguladığı kısıtlamalar ve ticaret engelleri sonrasında Huawei, Google hizmetlerini içeren standart Android sürümünü kullanamaz hâlle gelmişti. Şirket bu süreçte çift taraflı bir strateji izleyerek ana markası altında kendi geliştirdiği HarmonyOS işletim sistemine ve Kirin işlemcilere odaklanırken, alt markası Honor’ı tamamen satarak yollarını ayırmıştı. Honor bu sayede Qualcomm ile MediaTek çiplerine ve Google ekosistemine erişimini korurken Huawei tarafında ise orta segmentte belirgin bir alt marka eksikliği hissedilmeye başlamıştı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

İşte yeni gelen bilgiler ise Çinli teknoloji devinin tam olarak bu konuda bir hamle yapmaya hazırlandığını ortaya koydu. Sızıntı dünyasının tanınan isimlerinden Dingjiao Digital tarafından paylaşılan bilgilere göre Huawei, bu boşluğu kapatmak adına yeni bir telefon markası piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Xingmang ismiyle gelecek, orta segment telefonlara odaklanacak

İddiaya göre Huawei’nin telefon odaklı olacak yeni alt markası “Xingmang” adını taşıyacak. Çince "yıldız ışığı" anlamına gelen bu ismin küresel pazarlara gelip gelmeyeceği veya gelirse nasıl adlandırılacağı henüz netleşmiş değil.

Sızdırılan teknik detaylara göre Xingmang markası altındaki telefonlar güçlerini Kirin 8 serisi işlemcilerden alacak. Bu tercih, cihazların doğrudan orta segmente konumlandırılacağını açıkça gösteriyor. Telefonlarda Google Play Hizmetleri yer almayacak, Huawei’nin kendi geliştirdiği HarmonyOS işletim sistemiyle kutudan çıkmaya devam edecekler. Ayrıca bütçeyi ve maliyetleri dengede tutmak adına uydu bağlantısı gibi pahalı amiral gemisi özellikleri de olmayacak. Ancak fotoğraf tutkunlarını sevindirecek bir detay var. Huawei'nin Leica ile yollarını ayırdıktan sonra kendi bünyesinde geliştirdiği XMAGE görüntüleme teknolojisi bu cihazlarda korunmaya devam edecek.

Söz konusu Xingmang / Starlight markasının yalnızca akıllı telefonlarla sınırlı kalmayıp daha geniş bir ürün ekosistemine yayılabileceği de gelen iddialar arasında. Tabii ki şimdilik bunların hepsi bir söylenti. Herhangi bir resmî açıklama bulunmuyor.