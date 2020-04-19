Hubble Uzay Teleskobunun Doğum Gününüzde Çektiği Fotoğraflar

NASA, Hubble Uzay Teleskobu'nun 30. yaş günü kutlamaları kapsamında geliştirdiği bir arama özelliğiyle, insanlara doğum gününde teleskobun çektiği görüntülere ulaşabilmesini sağlıyor. Bu arama özelliğine NASA'nın internet sitesinden erişilebiliyor.

1990 yılının Nisan ayında uzaya gönderildiği günden bu yana 7 gün 24 saat uzayı bizim için gözleyen Hubble Uzay Teleskobu'nun 30. yaş günü kutlanıyor. NASA, Hubble'ın 30. yaş günü için dünya çapındaki uzay meraklılarına bir sürpriz hazırladı. NASA'nın internet sitesinden erişilebilen küçük bir arama motoruyla doğum gününüzde Hubble Uzay Teleskobu'nun hangi fotoğrafı çektiğini görebiliyorsunuz.

Hubble Uzay Teleskobu, bir zamanlar bilim insanlarının hayal bile edemeyeceği çok önemli görüntüleri yakalamıştı. Bunlar arasında kara deliğin ilk görüntüsü, güneş sistemimizin ötesindeki bir gezegenin 'yaşama elverişli bir bölgesi'nde bulunan su buharı, kütleçekim dalgaları bu ilkler arasında yer alıyor.

Hubble Uzay Telekobu'nun 365 fotoğraflık doğum günü arşivine erişim

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu doğum günü fotoğraf arşivine erişmek için doğum gününüzü ve ayınızı seçip giriş yapmanız yeterli. NASA'nın ilgili internet sitesini açtığınızda karşısınıza gelen ekranda yer alan 'Doğum Gününüzü Seçin' yazısının altındaki 'Ay Seçin' (Select Month) ve 'Gün Seçin' (Select Date) kısmında kendi doğum ay ve gününüzü seçtikten sonra 'Gönder' (Submit) butonuna basın. Karşınıza çıkan arka plan görüntüsü, doğum gününüzde Hubble teleskobunun çektiği görüntüyü gösteriyor. Eğer görüntünün tamamına ulaşmak isterseniz 'Bütün Resmi Gör' (See Full Image) seçeneğine tıklayarak Hubble'ın doğum gününüzde çektiği görüntüyü bilgisayarınıza ya da telefonunuza indirebilirsiniz.

NASA'nın hazırladığı Hubble Uzay Teleskobu doğum günü görüntü arşivine buradan ulaşabilirsiniz.

Hubble Uzay Teleskobu, ismini ABD'li gök bilimci Edwin Hubble'dan alan, Nisan 1990'da STS-31 Görevi esnasında Discovery uzay mekiği tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınmış bir uzay teleskopudur. İlk uzay teleskopu olmamasına rağmen, Hubble en büyüklerindendir ve birçok üstün özelliğe sahiptir. NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ortak çalışması olan Hubble Uzay Teleskobu; Compton Gama Işını Gözlemevi, Chandra X-ışını Gözlemevi ve Spitzer Uzay Teleskobu projelerinden oluşan NASA'nın Büyük Gözlemevleri programının bir parçasıdır.