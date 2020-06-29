Gerek tasarımı gerek performansıyla Crossover SUV klasmanında göze girmeyi başaran Hyundai TUCSON 2020 modelini detaylarıyla inceledik. İşte Hyundai TUCSON 2020 fiyatı ve dikkat çeken özellikleri.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, tam 16 yıl önce Crossover SUV modeli Hyundai TUCSON’u piyasaya sürmüştü. Yakıt tüketimi, performansı ve sportif tasarımıyla oldukça iyi övgüler alan Hyundai TUCSON yaklaşık 3 nesildir yolların tozunu attırıyor. Ülkemizde de oldukça sevilen Hyundai TUCSON, yeni modeliyle de beğenileri toplayacak gibi duruyor.

Sevilen crossover SUV Hyundai TUCSON’un 2020 modeli piyasaya sürüldü. Biz de sizler için 2020 model TUCSON’un dikkat çeken özelliklerini ve fiyatını paylaştık. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan yenilenen Tucson’a göz atalım.

Hyundai TUCSON tasarım

Tamamı LED farlar

2020 Hyundai TUCSON’un ön far grubu, tamamen LED aydınlatmalardan oluşuyor. Bu LED farlar sayesinde otomobilin sportif ve agresif tasarımı çok daha belirgin hale geliyor. Dizayn olarak da iyi tasarlanmış yanal uzayan LED farların yanı sıra tampon kısmında da tamamen LED gündüz farları bulunuyor. Bunların dışında otomobilin arka tarafında da ön far grubuyla simetrik olarak dizayn edilen stop lambaları aracın görüntüsünü güzelleştiren detaylardan.

Keskin çizgilere sahip dış tasarım

Hyundai TUCSON’un sportif bir SUV modeli olduğunu söylemiştik. Aracın gövdesini kaplayan keskin çizgilerin otomobilin önünde bulunan altıgen ızgara ile birleşmesi, uyumlu bir görüntü oluşturuyor. Bu şekilde sportifliğini daha çok göz önüne çıkaran Hyundai TUCSON, yan tarafında bulunan krom detaylar sayesinde daha fazla ilgi çekmeyi başarıyor gibi görünüyor.

Hyundai TUCSON iç tasarım

Hyundai TUCSON, bir SUV modelinden beklenen ferah iç mekanı kullanıcılarına sunuyor. Yumuşak dokulu kaplamaları ve geniş iç hacmi sayesinde içerisindekilere ferah hissettiren Hyundai TUCSON’un iç mekanı bej ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip. Bunun yanı sıra iç mekanın ortasında bulunan LCD dokunmatik ekran da iç mekanı daha modern gösteriyor.

Güvenlik

Akıllı hız sabitleyici (ASCC)

Hyundai TUCSON’da bulunan akıllı hız sabitleyici sistemi, ön radar sensörlerini kullanarak öndeki araçla mesafeyi korumaya yardımcı oluyor. Otomatik hızlanma ve frenleme kabiliyeti sayesinde araç içerisinde bulunan kişilerin çok daha güvenli ve rahat bir şekilde yolculuk etmesini sağlıyor.

Kör nokta uyarısı (BSD)

Birçok modern otomobilde gördüğümüz kör nokta uyarısı Hyundai TUCSON’un da güvenlik sistemlerinin bir parçası. Bu sistem, kör noktada eğer herhangi bir araç bulunuyorsa sürücüye sesli ve görsel olarak uyarı veriyor. Bu şekilde sürücü, görmediği bir aracın önüne kırmak gibi yanlış bir hamle yapmıyor.

Arka çapraz trafik uyarısı (RCTA)

Park yerinden çıkarken arka çaprazdan gelen bir aracı görmeden gaza basmak hiç istenmeyen durumlara yol açabilir. Hyundai TUCSON’da bulunan arka çapraz trafik uyarısı, bu tarz bir durumda şoföre yardım ediyor ve çarpışma riskini azaltıyor. Aracın arka tarafında bulunan ikili radar sensörü, arka çaprazdan gelen bir araç olması durumunda sürücüyü uyarıyor.

Gelişmiş çekiş ve fren sistemi

Hyundai TUCSON, HTRAC 4x4 çekiş sistemi ile engebeli arazilerde de yol tutuşunu maksimum düzeyde sağlamaya yardımcı oluyor. Sağ ve sol tekerlere iletilen fren kuvveti ve torku ayrı ayrı kontrol eden HTRAC çekiş sistemi, sürücünün ihtiyacına göre fren ve tork dengelemelerini otomatik olarak yapıyor.

Güçlü bir gövde

Hyundai mühendislerinin TUCSON özel olarak ürettiği Geliştirilmiş Yüksek Mukavemetli Çelik (AHSS), aracın gövdesinin sağlamlığını katbekat artırıyor. Kullanılan üst düzey gelişmiş çelik sayesinde herhangi bir kaza durumunda içerideki sürücü ve yolcular korunuyor ve ölümcül kaza riski azalıyor.

Konfor

Sürücü Uyarı Sistemi (DAW)

TUCSON’da bulunan Sürücü Uyarı Sistemi (DAW), sürücünün direksiyon, gaz, fren ve bunların dışında yaptığı hemen hemen tüm hareketleri takip eden bir sistemdir. Bu sistem sürücünün yorgun olduğunu ve mola vermesi gerektiğini anlayarak sürücüye sinyal gönderir. Dijital ekranda “Mola veriniz!” yazılı bir uyarı çıkaran sistem eğer sürücü tepkisiz kalmaya devam ederse sesli uyarı da yapmaya başlıyor.

Çevre Görüş Sistemi (SVM)

Hyundai TUCSON’un dört tarafında yer alan kameralar sayesinde sürücüler anlık olarak çevresine hakim olabiliyor. Çevre Görüş Sistemi, araç park edileceğinde devreye giriyor ancak sürücü istediği zaman bu sistemi açabiliyor. SVM, kameralardan gelen görüntüleri birleştiriyor ve ekrana yansıtıyor.

Hyundai TUCSON performans:

Hyundai TUCSON tasarımı, konforu ve güvenlik önlemlerinin yanı sıra performansıyla da öne çıkan bir araç. Dizel ve benzinli motor seçenekleri ile her türlü sürücü tarzına hitap eden Hyundai TUCSON’un teknik detaylarına birlikte göz atalım.

Hyundai Tucson 1.6 GDI

Yakıt Türü: Benzin

Benzin Beygir Gücü: 132 BG

132 BG Tork: 160,8 Nm

160,8 Nm Şanzıman: 6 ileri düz vites

6 ileri düz vites Yakıt Tüketimi: 100 km’de 6,4 litre

100 km’de 6,4 litre Çekiş: 4x2

Hyundai TUCSON 1.6 T-GDi

Yakıt Türü: Benzin

Benzin Beygir Gücü: 177 BG

177 BG Tork: 265 Nm

265 Nm Şanzıman: 7 ileri DCT otomatik vites

7 ileri DCT otomatik vites Yakıt Tüketimi: 100 km’de 8,5 litre

100 km’de 8,5 litre Çekiş: 4x2 ve 4x4

Hyundai TUCSON 1.6 CRDI

Yakıt Türü: Dizel

Dizel Beygir Gücü: 136 BG

136 BG Tork: 320 Nm

320 Nm Şanzıman: 7 ileri DCT otomatik ve 6 ileri düz vites

7 ileri DCT otomatik ve 6 ileri düz vites Yakıt Tüketimi: 100 km’de 4,7 litre

100 km’de 4,7 litre Çekiş: 4x2 ve 4x4

Hyundai TUCSON fiyat:

1.6 CRDI 7 ileri Otomatik DCT Smart 4x2 (Dizel): 267.000 TL

267.000 TL 1.6 CRDI 7 ileri Otomatik DCT Elite 4x2 (Dizel): 293.030 TL

293.030 TL 1.6 CRDI 7 ileri Otomatik DCT Elite Red 4x2 (Dizel): 293.030 TL

293.030 TL 1.6 CRDI 7 ileri Otomatik DCT N Line 4x2 (Dizel): 299.130 TL

299.130 TL 1.6 CRDI 7 ileri Otomatik DCT Elite 4x4 (Dizel): 307.270 TL

307.270 TL 1.6 CRDI 7 ileri Otomatik DCT N-Line Plus 4x4 (Dizel): 340.440 TL

340.440 TL 1.6 CRDI 7 ileri Otomatik DCT Elite Plus 4x4 (Dizel): 343.230 TL

2020 Hyundai TUCSON modelinin dikkat çeken özelliklerini, teknik detaylarını ve fiyatlarını incelediğimiz yazımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer sizlerin de otomobil ile ilgili fikirleri varsa bunları yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu ve bunun gibi otomobil yazılarımızın devamı gelecek, kaçırmamak için bizleri takipte kalın.