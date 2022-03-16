Geniş bir tarihe sahip olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Logosu anlamı ve hikayesiyle pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Uzun yıllara dayanan İBB logosu hem tarihiyle hem de tasarımıyla pek çok kişiye hitap ediyor. İşte karşınızda bütün detaylarıyla birlikte İBB logosu tarihi! Hazırsanız başlayalım.

Şehirlerin kendine has dokuları olduğu gibi bu dokuları sunan görselleri de önemli. İBB logosu bu konuda yılların eskitemediği bir ruha ve enerjiye sahip. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin logosunu her gün milyonlarca kişi görüyor. İBB, yaptığı projeler ve çalışmalarda da logosunu sunduğu için illa ki logoya denk geliyoruz. Peki ama nedir bu İBB logosunun gerçek hikayesi?

Bir şehrin görsel imzası olan logoyu bu kadar akıllara kazıyan detay nedir? İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şehre özel tasarlanan bu logo İstanbul’dan birebir izler taşıyor. Hem sadeliğiyle hem de şekliyle oldukça yalın ve profesyonelce bir sunum sergiliyor. Logonun yıllar önce yapılan bir tasarım yarışmasından seçilmesi ise ayrı bir önem arz ediyor diyebiliriz. Şimdi gelin İBB logosunu kim yaptı öğrenelim, anlamı ve hikayesine yakından bakalım.

İBB logosunun anlamı nedir?

İBB logosunun anlamı kendi içinde pek çok detay barındırıyor. Oldukça ince detayların işlendiği logo kolay kolay eskimeyecek gibi duruyor. İçerisinde bulunan üçgenler, surlar, boğaz motifi ve minareler ile bir şehrin ruhunu ve rengini oldukça güçlü yansıtıyor. İBB logosunun mavi fon renginde ilk gördüğümüz detay minareler oluyor. Cami minareleri İstanbul’un görkemli manzarasının vazgeçilmezleri arasında yer aldığı için logonun başlıca görseli minarelerden oluşuyor.

Minarelerden tutun da Yedi Tepe üçgenlerine varıncaya kadar şehrin pek çok motifini logo üzerinde görebiliyoruz. Camiler, Yedi Tepe simgesi, surlar ve boğazın sunumu derken başlı başına bir İstanbul silüetini sunan İBB logosu, pek çok kişi için farklı anlamlar taşısa da özünde oldukça yalın ve estetik bir manaya sahip. İstanbul’un ikon olan her detayından biraz barındırması bu logoyu oldukça özel kılıyor.

İBB logosunun mavi renk olmasının bir sebebi var. Logo tasarımında özellikle şehrin ruhunu ve doğasını betimlemek için bu renk seçilmiş. Güvenilirlik, otorite, güç, sadakat ve barışı temsil eden mavi renk, adeta bir dünya kenti olan İstanbul için özenle seçilmiş diyebiliriz.

İBB logosu nelerden oluşuyor?

Minareler

Üçgenler

Boğaz ve surlar

Minareler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin logosunda gözümüze ilk çarpan şekil minareler oluyor. Şehrin manzarasına baktığımız zaman camiilerin vazgeçilmez olduğunu görüyoruz. Müslümanlar için önemli ibadethaneler olması ve şehrin İslam alemindeki konumunu yansıtması sebebiyle minareler bir şehir logosu için büyük öneme sahip.

Dünyanın en görkemli yapıları arasında yer alan Ayasofya, Mimar Sinan’ın kalfalık eseri olarak ön plana çıkardığı Süleymaniye ve kendi hikayeleriyle hepimizi büyüleyen camii minaresi şekillerini logoda öncelikli olarak görüyoruz. Eyüpsultan, Ahi Çelebi, Mihrimah Sultan Camii, Dolmabahçe, Kılıç Ali Paşa, Fatih, Çamlıca, Kalenderhane, Valide Sultan Camii gibi eserleri betimleyen minare şekilleri İBB logosunun olmazsa olmazı arasında yer alıyor.

Üçgenler

Yedi Tepe olarak tanımlanan İstanbul için 7 tane üçgen her bir tepeyi gösteriyor. İstanbul için aslında bir çeşit lakap olan Yedi Tepe, şehrin 7 farklı tepe üzerine kurulmuş olmasından kaynaklanmakta. Bu tepeler ise;

Ayasofya ve Sultanahmet Camiileriyle Topkapı sarayının bulunduğu tepe bu tepelerden birisidir. Diğer bir tepe, Nuriosmaniye Camiinin bulunduğu tepedir. Süleymaniye Camii, Beyazıt Camii ve İstanbul Üniversitesi’nin bulunduğu tepe. İstanbul’un üzerine kurulduğu 7 tepeden birisi Edirnekapı’da bulunan Mihrimah Sultan Camii’nin bulunduğu tepedir. Yavuz Selim Camii’nin yer aldığı tepe 7 tepeden birisidir. Kocamustafapaşa semtinin konumlandığı tepe. Fatih Camii’nin bulunduğu tepe, bu tepelerin sonuncusudur.

Minarelerin hemen altında yer alan yuvarlak ve içindeki 7 üçgen ‘Yedi Tepe’ lakabını sembolize ediyor.

Boğaz ve Surlar

Logonun son unsuru olan 3. unsurunda ise aşağıdan yukarıya doğru hem sağdan hem de soldan saran surlar ve boğaz bulunuyor. Şehrin yenilmezliğini simgeleyen surlar, 2 kıta üzerine kurulu olan İstanbul’un iki yakasını temsil ediyor. Bu yüzden de logoda 2 adet sur bulunuyor.

İBB logosunu kim yaptı? Logonun tarihi:

Bunca ince detayı bünyesinde barındıran logonun tasarımcısına gelecek olursak orada yer alan hikayeden söz etmezsek olmaz. İstanbul'da 1969 yılının 24 Şubat tarihinde bir logo yarışması yapılıyor. Bu yarışmaya pek çok logo katılıyor. Yarışmayı Metin Erdemit isimli grafik sanatçısı kazanarak 18 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor.

İşin ilginç tarafı, Edremit aynı zamanda ikinciliği ve üçüncülüğü de kazanıyor. Günümüzde de kullanılan logonun birinci gelme sebebi ise İstanbul denince akla gelen ve yukarıda da bahsettiğimiz tüm yapılara logoda yer vermesi olarak görülüyor.