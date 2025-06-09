İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni 'Vapur Çalışma Alanları' projesi kapsamında ses yalıtımlı, priz ve yüksek hızlı internet erişimli kabinleri kullanıma sunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İsmail Hakkı Durusu vapurunda pilot uygulama olarak başlattığı “Vapur Çalışma Alanları” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında İstanbul Boğazı seferi yapan vapurlarda öğrenci ve çalışanlar için ses yalıtımlı, priz ve yüksek hızlı internet erişimli kabinler oluşturuldu.

İşten çıkıp eve dönerken veya okula giderken böyle alanlara ihtiyaç duyabilecek kişilerin oldukça ilgi göstermesini beklediklerini düşünen Şehir Hatları Genel Müdürü Güçlü Şeneler, tanıtım toplantısında şunları söyledi:

“Aslında iskelelerimizde bulunan Vapur Kafelerimizde kütüphane ortamıyla çalışma alanı sağlıyorduk. Şimdi vapurlarımızın içinde de oluşturmaya başladık. COVID döneminde insanlar uzaktan çalışmaya alıştı. Şimdi ise işten çıkıp eve dönerken veya okula giderken böyle alanlara ihtiyaç duyabiliyorlar, çalışanlar bazen işlerini yetiştiremeyebiliyor. Bu alanlar sayesinde vapurda çalışıp eve iş götürmek zorunda kalmayacaklar.”

Yurt dışında da benzer uygulamalar mevcut

Bu konuda en çok adım atan ülke elbette Japonya. Japonya'daki bazı hatlarda ultra hızlı internet denemeleri ve “sessiz çalışma bölgesi” vagonları mevcut. Almanya'da da yüksek hızlı tren vagonlarında her koltukta priz ve sessiz vagon imkânı sunuluyor. Artık bu tip çalışma alanları ve deniz yolculuğunda bile teknoloji ile iç içe olabileceğiniz noktalar İstanbul vapurlarında mevcut olacak.

Proje ilk olarak İsmail Hakkı Durusu vapurunda başlatılırken, kısa sürede tüm vapurlarda benzer çalışma alanlarının devreye alınması hedefleniyor. Tersanede tamamen kendi imkânlarıyla geliştirilen bu uygulamanın, günlük yolculuk süresini verimli değerlendirmek isteyenler arasında ilgi görmesi bekleniyor.