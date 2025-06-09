İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İsmail Hakkı Durusu vapurunda pilot uygulama olarak başlattığı “Vapur Çalışma Alanları” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında İstanbul Boğazı seferi yapan vapurlarda öğrenci ve çalışanlar için ses yalıtımlı, priz ve yüksek hızlı internet erişimli kabinler oluşturuldu.
İşten çıkıp eve dönerken veya okula giderken böyle alanlara ihtiyaç duyabilecek kişilerin oldukça ilgi göstermesini beklediklerini düşünen Şehir Hatları Genel Müdürü Güçlü Şeneler, tanıtım toplantısında şunları söyledi:
Yurt dışında da benzer uygulamalar mevcut
Bu konuda en çok adım atan ülke elbette Japonya. Japonya'daki bazı hatlarda ultra hızlı internet denemeleri ve “sessiz çalışma bölgesi” vagonları mevcut. Almanya'da da yüksek hızlı tren vagonlarında her koltukta priz ve sessiz vagon imkânı sunuluyor. Artık bu tip çalışma alanları ve deniz yolculuğunda bile teknoloji ile iç içe olabileceğiniz noktalar İstanbul vapurlarında mevcut olacak.
Proje ilk olarak İsmail Hakkı Durusu vapurunda başlatılırken, kısa sürede tüm vapurlarda benzer çalışma alanlarının devreye alınması hedefleniyor. Tersanede tamamen kendi imkânlarıyla geliştirilen bu uygulamanın, günlük yolculuk süresini verimli değerlendirmek isteyenler arasında ilgi görmesi bekleniyor.
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