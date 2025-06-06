Huawei, yeni nesil AR-HUD sistemini tanıttı. İlk olarak G7 SUV’da kullanılacak bu yenilikçi head-up display teknolojisi, gün ışığında bile net görünen 87 inçlik bir sanal ekran sunuyor. Bu teknoloji yaygınlaştığında otomobil sürüş deneyimi, bilgisayar oyunlarındakine benzer bir kolaylık ve teknolojiye ulaşmış olacak.

Huawei, Xpeng’in ileri sürüş algoritmalarıyla güçlendirdiği AR-HUD (artırılmış gerçeklik head-up display) sistemini tanıttı. Şimdi bir düşünün: Aracınız ilerliyor, otonom sürüş durumu, hız, yol işaretleri ve hatta şerit bilgileri doğrudan ön camınıza yansıyor. Tam 87 inçlik devasa bir “sanal ekran” gibi hissettiriyor.

Gün ışığında bile rahat görüş sunuyor

G7 SUV’nin gövdesinden gökyüzüne kadar her noktada görülebilecek kadar güçlü bir sistem bu: 12.000 nit parlaklık ve 1.800:1 kontrast oranıyla gündüzün parlak ışığında bile ekrandaki veriler net kalıyor. Sisli bir havada ya da yağmurlu bir yolda bile, şerit çizgileri ve önünüzdeki araç kolayca fark ediliyor.

Şeridiniz, yol bilgileri ve navigasyon, video oyunlardaki gibi yola yansıtılacak

AR-HUD’in en eğlenceli yanı, yol bilgisini doğrudan camınıza eklemesi. Şerit bazlı navigasyon, kavşaklar ve virajlar hakkındaki tüm uyarılar önünüzde sabitleniyor. “Dikkat, bu şeritten giderken dönüş yapın” gibi yönlendirmeler, gözünüzü yoldan ayırmadan size rehberlik ediyor. Bir arkadaşınız koltuğunda oturuyor gibi, tüm bilgiler sizi izliyor.

Şimdilik tek bir otomobilde yer alacak

Yapılan açıklamada Huawei ve Xpeng'in güçlerini birleştirerek teknolojiyi bambaşka bir boyuta taşıdığı ifade ediliyor. G7 SUV’de sunulan AR-HUD, “düz ekran” yerine “hayal kadar büyük bir proje” olarak tanımlanıyor. Ocak ayında tanıtılan G7, yaklaşık 34.810 USD bandında en iddialı SUV adaylarından biri. Bu arada ülkemizde Fiat Egea'nın benzer bir fiyata sahip olduğunu belirtelim.

Gelecekte benzer teknolojiler diğer otomobil üreticileri tarafından da taklit edilip hayata geçirildiğinde otomobil sürmenin bilgisayar oyunlarındakine benzer bir deneyime dönüşeceğini söyleyebiliriz. Tabii bu kadar kolaylık, sürücülerin sürüş yeteneklerinin körelmesine neden olur mu? Bunu teknoloji hayatımıza dahil olduğunda göreceğiz.