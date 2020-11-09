IBM'in ücretsiz olması ve tüm dünyada geçerli rozet sistemiyle öne çıkan dijital eğitim platformu Open P-Tech'e Türkçe dil desteği geldi. Artık İngilizce bilmeyenler de Open P-Tech'in eğitimlerinden faydalanabilecekler.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan IBM, ücretsiz dijital eğitim platformu Open P-Tech’i geçtiğimiz nisan ayında Türkiye’de kullanıma sunmuştu. COVID-19 önlemlerinin en sıkı olduğu dönemde gençlerin ve eğitimcilerin farklı alanlarda yeni beceriler kazanmalarını amaçlayan IBM, Open P-Tech ile ilgili yeni bir duyuru gerçekleştirdi.

IBM tarafından yapılan yeni duyuruya göre Open P-Tech ücretsiz dijital eğitim platformuna Türkçe dil desteği de eklenmiş durumda. IBM, Türkçe dil desteği ile daha fazla kişiye siber güvenlik, yapay zeka ve bulut bilişim gibi gelecekte önemi daha da fazla artacak alanlarda eğitim verebilmeyi hedefliyor.

IBM Open P-Tech artık Türkçe kullanılabiliyor

IBM, söz konusu duyuru sırasında Dünya Ekonomik Forumu’nun hazırladığı İşin Geleceği Raporu’nun 2022 yılında tüm işlerin yüzde 42'si önemli ölçüde değişim geçireceğini ve analitik veya tasarım odaklı düşünme gibi yeni beceriler ile karmaşık sorun çözme gibi teknik olmayan becerilerin öne çıkacağını gösterdiğini hatırlattı.

IBM’in açıklamasına göre Open P-Tech, katılımcıları bilişim teknolojileri ile tanıştırmanın yanı sıra tasarım odaklı düşünme, çeviklik gibi profesyonel beceriler konusunda da eğitimler veriyor. Ayrıca açıklamalara göre bu eğitimler, “yeni yaka meslekler” olarak adlandırılan doğru becerilere sahip olmanın; belirli bir diplomaya sahip olmaktan daha önemli olduğu iş kollarını da kapsıyor.

2020 itibarıyla hayata geçtiği için nispeten yeni bir platform olduğunu söyleyebileceğimiz IBM Open P-Tech; Türkiye dahil tüm dünyada ücretsiz olarak kullanılabilir olması, öğrencilere eğitimlerini tamamladıklarını gösteren tüm dünyada tanınan bir rozet sunması kolay oturum açma ve farklı eğitim içeriklerinden de faydalanma olanağı sağlaması ile bilişim teknolojileri konusunda eğitime ayıracak yeterli zamanı ya da maddi gücü olmayanlar için iyi bir alternatif oluşturuyor. Tamamen ücretsiz olan Open P-Tech’e buradan ulaşabilirsiniz.