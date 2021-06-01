İçişleri Bakanlığı, Sinema Salonlarını Yeniden Kapattı

İçişleri Bakanlığı, gece geç saatlerde yayınladığı genelgeyle açılacağını açıkladığı sinema salonlarını yeni bir genelgeyle yeniden kapattı. Sinema salonlarının 1 Temmuz’dan itibaren açılacağı bildirildi.

Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme sürecinde uygulanacak tedbirleri açıkladı. Yeni kararlarla birlikte sokağa çıkma yasağı saatleri gevşetildi, lokanta ve restoran gibi yerler hizmete açıldı. Ardından gece yarısı yayınlanan genelgeyse Türkiye’de bugünden itibaren uygulanmaya başlayan tüm kararlara yer verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede ülkemizde fazlasıyla özlenen ve hizmete açılacağı açıklanan yerler arasında sinema salonları da yer alıyordu. Karara göre sinemalar, %50 kapasite ile açılacaktı. Fakat karar yayınlanalı henüz 24 saat olmamışken İçişleri Bakanlığı, yeni bir genelge yayınladı ve salonların kapatılacağını açıkladı.

Bakanlık yeni genelgeyle salonları kapattı:

Bakanlık tarafından az önce yayınlanan genelgeyle birlikte sinema salonlarının 1 Temmuz’a kadar kapatılmasına karar verildi. Genelge metnini tamamı şu şekildeydi:

“Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen ilgili Genelgemizle 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren sinema salonlarının da tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Pazar günleri hariç haftanın diğer günlerinde 07.00 - ­21.00 saatleri arasında %50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla faaliyet gösterebilecekleri hükme bağlanmıştır.

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucunda sinema salonlarının faaliyetlerine dair kısıtlamanın bir müddet daha devam etmesine yönelik alınan talepler ile salgınla mücadele tedbirlerinde devamlılığının sağlanması hususu göz önünde bulundurularak sinema salonlarının faaliyetlerine 01 Temmuz 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Bu doğrultuda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması ve alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi hususunda; Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.”

Sinema salonlarına bir süre daha hasret kalacağız.