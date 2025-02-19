Microsoft, oyunlarda yapay zekâ destekli oynanış sağlayan Muse modelini tanıttı. Muse, 3D oyun dünyalarını ve oyuncu hareketlerini analiz ediyor olacak.

Microsoft, oyun dünyasında yapay zekâ destekli oynanış deneyimlerine yeni bir boyut kazandıracak Muse modelini duyurdu. Yeni yapay zekâ modeli Muse, 3D oyun dünyalarını ve oyuncu hareketlerini anlayarak yapay zekâ tarafından oluşturulan sahneler üretebiliyor olacak.

Xbox, oyunlarda kullanacağı yeni yapay zekâ modelini tanıttı. Microsoft’un yeni yapay zekâ modeli Muse, şirketin "Dünya ve İnsan Hareket Modeli" (WHAM) olarak adlandırdığı sistemlerin ilk örneği olarak tanıtıldı.

Xbox'un yeni yapay zekâ modeli nasıl çalışıyor?

Microsoft, Muse'u geliştirmek için Hellblade 2'nin yapımcısı Ninja Theory ile iş birliği yaptı. Muse, oyun fiziğini ve oyuncu etkileşimlerini analiz ederek, yapay zekâ tarafından üretilen tutarlı ve çeşitli oynanış sahneleri oluşturabiliyor olacak. Modelin eğitimi için, Ninja Theory’nin 2020’de piyasaya sürdüğü Bleeding Edge adlı çok oyunculu rekabetçi oyundan toplanan veriler kullanıldı.

Ninja Theory'nin teknik ekibi, Muse’un zaman içinde nasıl geliştiğini açıklarken, başlangıçta yapay zekânın sadece oyuna entegre edildiğini, daha sonra insan oyuncular gibi hareket eden ajanlar oluşturulduğunu ve şimdi ise Muse'un tamamen yeni oynanış sahneleri üretebilen bir sistem haline geldiğini belirttti.

Microsoft, Muse’un eski oyunları modern cihazlara uyarlama sürecinde önemli bir rol oynayacağını ifade etti. Eski oyunları yeni donanımlara taşımak zaman ve emek gerektiren bir süreç olsa da WHAM modellerinin bu süreci daha verimli hale getirebileceğini belirtti. Şirket, her oyun ve projenin farklı ihtiyaçları olduğunu vurguladı ve yapay zekâ kullanımına yönelik kararların geliştirici ekipler tarafından belirleneceğini açıkladı.