Bloomberg'ten Mark Gurman'a göre Apple, ChatGPT'ye direkt rakip olabilecek bir sohbet botunu test ediyor. Henüz kullanıma sunulup sunulmayacağı belli olmayan modelin, mühendisler tarafından "Apple GPT" olarak adlandırıldığı belirtiliyor.

Son zamanlarda yapay zekâ teknoloji devleri arasında bir yarış olduğunu biliyoruz. OpenAI, ChatGPT’yle herkesin gündemindeyken aynı zamanda Microsoft, Google ve Meta gibi şirketlerden de bu tarz adımlar görüyorduk. Durum böyle olunca herkesin aklında “Apple da bir sohbet botu çıkaracak mı?” sorusu dolaşmaya başlamıştı.

Son zamanlarda çıkan söylentilerin ardından bugün Bloomberg yazarı Mark Gurman tarafından paylaşılan bir rapor, Apple’ın bir sohbet botu geliştirdiğini ortaya koydu. İşte direkt olarak ChatGPT, Bard, Bing gibi rakiplerle mücadele etme potansiyeline sahip modelle ilgili ilk detaylar.

Henüz kullanıma sunulup sunulmayacağı belli olmayan bot, bazı mühendisler tarafından “Apple GPT” olarak adlandırılıyor

Habere göre şirketin üzerinde çalıştığı yapay zekâ destekli sohbet botu, bazı mühendisler tarafından “Apple GPT” olarak isimlendiriliyor. İddia, şirketin modeli henüz herkes için kullanıma sunmak için sağlam bir planı bulunmadığını belirtirken mühendislerin şirket içinde botu kullandığını da ekliyor.

Bloomberg ayrıca, yeni sohbet botunun Google Cloud’da çalışan ve makine öğrenimi çerçevesi Google JAX üzerine inşa edilen “Ajax” isimli bir dil modelini kullanıyor. Konuya yakın kaynaklar, Apple’ın proje için çalışan birden fazla ekibe sahip olduğunu da ekliyor.

Apple, her ne kadar üretken yapay zekâ konusunda sessiz olsa da bu tarz bir hamle görmek pek şaşırtıcı değil. Şirketin geçtiğimiz ay çalışanlarına ChatGPT’yi yasaklamasının ardından bir model geliştirdiği iddiaları ortaya çıkmıştı. Bunun yanı sıra CEO Tim Cook, şirketin yapay zekâyı yakından değerlendirdiğini ifade etmişti.

Apple’ın sohbet botunu herkes için çıkarıp çıkarmayacağını bilemiyoruz. Ancak Bloomberg’ün kaynakları, teknoloji devinin önümüzdeki yıl yapay zekâyla alakalı önemli duyurular yapacağını öne sürüyor. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.