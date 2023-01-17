IKEA'nın meşhur köfte topları aslında İsveç mutfağından gelmiyor. Eğer daha önce bu köfteden yiyip de tadı bir yerden tanıdık geldiyse bu içerikten sonra her şey daha mantıklı gelecek. Çünkü IKEA köftelerinin tarifi aslında Türk mutfağına dayanıyor.

Dünyanın en büyük mobilya mağazalarından IKEA, sadece ürünleriyle değil yemek bölümüyle de ünlü. İsveçli marka, İsveç mutfağındaki yemekleri mağazaları aracılığıyla tüm dünyaya sunuyor. Bu yemekler arasında en ünlü yiyeceklerden biri de küçük toplar halinde sunulan İsveç köftesi.

İsveç köftesi diyoruz, ancak tam olarak da değil. IKEA'nın "İsveç köftesi" olarak sattığı bu lezzetli yemek, aslında Osmanlı döneminden kalma bir köfte. Tarihi Kral XII. Charles'a dayanan bu enteresan bilgiye gelin yakından bakalım.

İsveç'in resmi Twitter hesabı da bu konuyu doğrulamıştı: IKEA köfteleri aslında Türk tarifi!

28 Nisan 2018'deki bu paylaşımda, İsveç köftesinin 18. yüzyılın başlarında Kral XII. Charles'ın Türkiye'den getirttiği tarife dayandığı açıklanmıştı.

"İsveç köftesi aslında 18. yüzyılın başlarında Kral XII. Charles'ın Türkiye'den getirttiği tarife dayanıyor. Gerçeklere bağlı kalalım."

İsveç kralının, Türk mutfağından ülkesine getirttiği tek tarif bu değildi.

Uppsala Üniversitesi Edebiyat Bölümü Araştırmacısı Annie Mattson, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada Kral XII. Charles'ın köfte tarifine ek olarak kahve çekirdekleri ve lahana dolmasını da götürdüğünü söylemişti.

Bu köfteleri tüm dünyaya "İsveç köftesi" olarak satan IKEA'dan açıklama geldi mi?

IKEA, bu köftelerle alakalı bir açıklama yapmadı ancak IKEA UAE Twitter hesabı, 2021 yılında %100 İsveçli bir tarifin tanıtımı için İsveç'in bu gönderisinin altına tweet atmıştı. Bu paylaşımda şu ifadeler yer almıştı:

"Yeni gerçekler: Normal olanlarla aynı tat ve dokuya sahip yeni bitki bazlı köftelerimiz, 21. yüzyılın başlarında şefimiz Alex Magnusson (%100 İsveçli) tarafından yaratıldı. Şimdi bu gerçeklere bağlı kalalım! (Normal köfte gerçeğini daha sonra tartışabilir.)"

Bu paylaşımla IKEA'nın da normal köftelerin İsveç'e ait olmadığını kabul ettiğini varsayabiliriz.

Bazı Yunan Twitter kullanıcıları bu köftenin kendilerine ait olduğunu iddia etmişti.

İsveç'in resmi hesabından yapılan paylaşımın ardından yorumlarda da pek çok tartışma yaşanmıştı. Özellikle bazı Yunan hesaplar bu köftelerin biz Türklere ait olmadığını, kendilerine ait olduğunu iddia etmişlerdi.

"Türk' köftesi aslında geleneksel bir Yunan yemeğidir. O dönemde Yunanistan Türk işgali altındaydı. Türkler göçebe savaşçılardı. Yemek yapmadılar. Tüm yemeklerinin kökeni Yunan mutfağından geliyor."

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

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