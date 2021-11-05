IKEA, pandemi dönemi ardından 2021 yılında yaşanan tedarik zincirindeki aksaklıklardan dolayı 2022 yılında ürün fiyatlarında ciddi bir artışa gidebileceklerini duyurdu. Hammadde, taşımacılık ve işçi maliyetlerinin birleşmesiyle birlikte büyük bir yükün altında kalan IKEA, bu yükü müşterilerine yansıtma yoluna gidebilir.

Dünyanın en ünlü demonte mobilya üreticisi IKEA’nın Finans Departmanı Yöneticisi Martin van Dam, 2022 yılında ürünlerin fiyatlarında artış olabileceğini açıklayarak mevcut ekonomik durumda eve çıkmakta bile zorlanan vatandaşa bir darbe daha indirdi. Hammadde ve taşımacılık alanlarında yaşanan fiyat artışından dolayı IKEA da gelecek yıl bu farkı ürünlerine yansıtmayı planlıyor. IKEA bu konuda yalnız da değil. Birçok büyük şirket de taşımacılık, paketleme ve işçi maliyetlerinde yaşanan artışlardan dolayı ürünlerinin fiyatını artırma yoluna gidiyor.

Tedarik zincirinde yaşanan bu küresel sorun, aynı zamanda şirketlerin artan talepleri de karşılayamamasına yol açıyor. Martin van Dam, IKEA’nın yıllık sonuçları hakkındaki sunumundan sonra “IKEA’nın reyonlarını ve depolarını doldurmakta epey zorlandık. Tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar, elimize ulaşan ürün sayısında da ciddi bir düşüşe yol açtı. Bu düşüşün etkilerini şu an bile hissetmekteyiz.” yorumunda bulundu.

Tedarik zincirindeki kriz, 2022 yılında fiyatlara yansıyabilir:

Kıyamet yılı gibi olan 2020’nin ardından hemen hemen her sektör kendine gelmeye çalışırken IKEA CEO’su Abrahamsson Ring, tedarik zincirinde yaşanan bu küresel krizin 2022 yılının büyük bir kısmında da devam edeceğini belirtti.2021 yılının mali rapor değerlendirmesinin ardından IKEA şu açıklamada bulundu: “Yüksek taleple birleşen ürün azlığıyla birlikte 2021 yılının ikinci yarısında hammadde fiyatlarında çok ciddi bir atış oldu.”

Bu nedenle IKEA, hammadde fiyatlarındaki artışa ek olarak taşımacılık için gereken konteynırların da pandemi nedeniyle azalmasından dolayı 2022 yılında ürünlerin fiyatlarında artışa gitmeyi planlıyor. Şu an için yüzde kaç oranında bir artış olacağı ya da bunun Türkiye için nasıl bir tablo oluşturacağı henüz kesin değil. Ancak gelecek yıl IKEA’dan alışveriş yapmak ve sonrasında mobilyaları evde kurmaya çalışmak biraz daha acı verecek gibi görünüyor.