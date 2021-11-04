Telefonun Fiyatını Beğenmeyen Adam, Telefoncuyu Vurdu

İstanbul Esenyurt'ta telefon almak için bir mağazaya giden adam, telefonun fiyatını yüksek bulunca iş yeri sahibini vurdu. Başlatılan operasyonla yakalanan Ali Ekber A. isimli şahın üzerinden küçük çaplı cephanelik çıktığı öğrenildi.

İstanbul Esenyurt'ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Telefon satın almak için bir mağazaya giden Ali Ekber A. isimli şahıs, almak istediği telefonun fiyatını yüksek bulunda mağaza sahibi Doğan G.'yi vurdu. 25 Ekim Perşembe günü yaşandığı öğrenilen olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve Ali Ekber A.'nın yakalandığı belirtildi.

Doğan G. ile Ali Ekber A. arasında önce sözlü tartışma başladı. Satın almak istediği telefonun fiyatını yüksek bulan adam, iş yeri sahibini hiç düşünmeden vurdu. Akıllara durgunluk veren olay, telefon mağazasının güvenlik kameralarına da doğrudan yansıdı.

Saldırıdan sonra kaçtı

İhbarlar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderilirken, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri de Ali Ekber A.'yı yakalamak için harekete geçtiler. Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan saldırgan, ifadesi alınmak üzere önce polis merkezine götürüldü. Ardından da adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre yakalandığında üst araması yapılan adam, küçük çaplı bir cephane ile geziyordu. Öyle ki adamın üzerinden 3 adet fişek, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mermiler bulundu... İş yeri sahibinin sağlık durumu ise tam olarak bilinmiyor.