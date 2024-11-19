Hayatınızın en kötü günü ne kadar zor geçmiş olursa olsun, tarih öncesi zamanlarda yaşamış bir deniz ineğinin talihsiz sonu kadar kötü olamaz.

20 milyon yıl önce, Asya deniz ineği olan dugong, önce bir timsahın, ardından da bir köpekbalığının avı oldu.

Bu şaşırtıcı olay, uluslararası bir araştırma ekibi tarafından ortaya çıkarıldı ve milyonlarca yıl öncesinin deniz yaşamına dair eşsiz bilgiler sunuyor…

Bulunan bu fosil, yalnızca deniz yaşamını değil; doğanın acımasız döngüsünü anlamamıza da yardımcı oluyor.

Zürih Üniversitesinden paleontolog Aldo Benites-Palomino öncülüğündeki bir ekip, Venezuela kıyılarında milyonlarca yıl öncesine ait bu fosili keşfettiler. Aslında bu fosil, bir kalıntıdan ziyade besin zincirini anlamamıza yardımcı olan güzel bir kanıttı.

Hangi hayvanların birden fazla av için besin kaynağı olduğunu bilemiyorduk, ta ki bu araştırmaya kadar. Venezuela’nın Coro şehrinde bir çiftçinin bulduğu kayalarla bu araştırma da başlıyor.

Kayanın üzerindeki minerallerde birden çok farklı omurga bulunuyordu.

Yapılan araştırmalar sonucunda bunların, deniz ineği cinsi olan Culebratherium’a ait olduğu ortaya çıktı. Fosilin üzerinde bulunan diş izleri, bir timsah saldırısına uğradığını gösteriyor. Deniz ineğinden bir parça koparan timsahın dışında ekip, başka bir diş izine de rastladı.

G. aduncus türü olduğu tespit edilen, nesli tükenmiş köpek balığının da iskelete son darbesini vurduğu görülüyor. Aslında bu buluş, bir canlının birden fazla avcıyı beslediğini ortaya koyuyor.

Galeocerdo aduncus

Sonuç olarak bu fosilin keşfi, yalnızca eski deniz yaşamının dinamiklerine dair yeni bilgiler sunmakla kalmıyor; aynı zamanda doğanın acımasız ve birbirine bağlı döngüsünü gözler önüne seriyor.

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