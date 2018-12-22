İki iPhone Arası Fotoğraf Transferi Nasıl Yapılır?

İki iPhone arasında hiç bir kalite kaybı yaşamadan fotoğraflarınızı nasıl aktarabilirsiniz onları sizler için anlatacağız.

Apple ürünleri, her ne kadar yazılımlarının kapalılığından dolayı daha stabil ve korunaklı çalışsa da, bunun eksileri de yok değil. iPhone akıllı telefon modelleri 10 yılı aşkın bir süredir piyasalarda olsa da hala iki iPhone arasında fotoğraflar kalite kaybı olmadan nasıl transfer edilir bilmeyen kesim çok büyük. Tabii ki WhatsApp, Facebook gibi platformlar ile fotoğraflar gönderilebiliyor, ancak kaliteyi bozması oldukça can sıkıcı bir hal alabiliyor.

Öncelikle iki iPhone arası fotoğraf alışverişi için en iyi ve en hızlı seçenek AirDrop. Bunun aracılığı ile istediğiniz sayıda ve istediğiniz boyutta fotoğrafı en hızlı şekilde gönderebilir, hem zamandan tasarruf sağlarken hem de kaliteden ödün vermezsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken fotoğraf transferi yapacağınız kişi ile birbirinize yakın olmanız.

AirDrop ile Nasıl Fotoğraf Transferi Yapılır?

Eğer AirDrop'u nasıl açacağınızı bilmiyorsanız;

Öncelikle telefonununuzun altından sürükleyerek açılan sekmeyi kaydırın.

Bu sekmede kırmızı kare içerisinde bulunan bölgeye basılı tutun.

Karşınıza çıkan sekmede AirDrop'u göreceksiniz. Bu sekmeye bir kere tıklayın.

Burada isterseniz Sadece Kişiler, isterseniz de Herkes olarak AirDrop alışverişini açabilirsiniz.

Sonrasında ise fotoğrafı ya da fotoğraflarınızı göndermek için;

Göndermek istediğiniz fotoğrafı ya da fotoğrafları seçtikten sonra kırmızı içerisindeki bölgeden paylaşma menüsüne gelin.

Sonrasında ise tek yapmanız gereken yine kırmızı içerisine aldığımız bölgeden diğer AirDrop'u açık kişinin üzerine tıklayıp kabul etmesini beklemek. Tüm işlem bu kadar basit.

Peki eski iPhone telefonunuzdan yeni iPhone telefonunuza fotoğrafları nasıl aktarırsınız?

Tabii ki eski iPhone aygıtınızdan yeni iPhone aygıtınıza fotoğrafları aktarmanın en kolay yolu iCloud aracılığı ile transferi gerçekleştirmek. Bunun için de şu yolları izlemeniz gerekmekte :

Öncelikle ayarlar sekmesine girin ve kırmızı alan içerisindeki sekmeye tıklayın.

Burada ise karşınıza çıkan menüde iCloud sekmesine giriş yapın.

Son olarak Fotoğraflar menüsünde iCloud Fotoğraflar seçeneğini açtığınız taktirde iCloud hesabınızda bulunan fotoğraflar telefonunuza indirilecektir.

Bu şekilde herhangi bir ek uygulama kullanmadan iki iPhone arasında fotoğraf alışveriş yapabilir, eski iPhone akıllı telefonunuzdan yeni aldığınız iPhone akıllı telefonunuza fotoğraflarınız aktarabilirsiniz. Ayrıca görüntü kalitesini bozmadan fotoğraf ve dosya aktarımı yapabileceğiniz farklı uygulamalar da bulunmakta.