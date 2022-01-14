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  • İkilemde Bırakan Bu Soruları Doğru Yanıtlayabilir misin?

Görünce İkilemde Bırakan Bu Sorulardan Kaçını Doğru Bileceksin?

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Bu bilgiler çok basit olsa da toplum geneline genellikle hatalı bir şekilde yayıldığı biliniyor. Bu yüzden soruların tamamını bilebilmek pek mümkün değil.

Testte "Doğru/Yanlış", "yazım hataları", "matematik" gibi farklı türde sorular bulunuyor.

10 sorunun tamamı da basit fakat göründüğü kadar değil! Acele etmeden yanıtlamanızda fayda var. Hazırsanız hemen başlayalım...

1. Doğru mu, yanlış mı? Fotoğraftaki canavarın ismi Frankenstein'dır.

frankestein'ın canavarı

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2. Yazımı yanlış olan hangisidir?

A. 2'nci ve 3'üncü
B. 2'şer ve 3'er
C. 2/3'ü ve 3/2'si
D. 2 bin 3 ve 3 bin 2

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3. Defalarca izlediğimiz bu filmin ismi nedir?

yeşilçam filmleri

A. Neşeli Günler
B. Bizim Aile
C. Aile Şerefi

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4. Doğru mu, yanlış mı? Dinozorlarla insanlar aynı dönemde yaşadılar.

arog

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5. Karabiber baharatının ham hali aşağıdakilerden hangisidir?

karabiber

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6. Doğru mu, yanlış mı? Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı'nın bir cephesiydi.

çanakkale savaşı

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7. Giysi dolabı anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı hangisidir?

A. Gardorop
B. Gardrop
C. Gardırop
D. Gardurop

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8. Doğru mu, yanlış mı? İndira Gandhi, Mahatma Gandhi'nin kızıdır.

gandhi

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9. TDK'ye göre hangisi doğru yazılmıştır?

A. TDK'ya
B. TDK'ye
C. TDK'na
D. TDK'nın

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10. Son soru: Bu matematik işleminin cevabı nedir?

matematik sorusu

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