İkilemde Bırakan Bu Soruları Doğru Yanıtlayabilir misin?

Bu bilgiler çok basit olsa da toplum geneline genellikle hatalı bir şekilde yayıldığı biliniyor. Bu yüzden soruların tamamını bilebilmek pek mümkün değil.

Testte "Doğru/Yanlış", "yazım hataları", "matematik" gibi farklı türde sorular bulunuyor. 10 sorunun tamamı da basit fakat göründüğü kadar değil! Acele etmeden yanıtlamanızda fayda var. Hazırsanız hemen başlayalım... 1. Doğru mu, yanlış mı? Fotoğraftaki canavarın ismi Frankenstein'dır. Cevabı Görmek İçin Tıklayın 2. Yazımı yanlış olan hangisidir? A. 2'nci ve 3'üncü

B. 2'şer ve 3'er

C. 2/3'ü ve 3/2'si

D. 2 bin 3 ve 3 bin 2 Cevabı Görmek İçin Tıklayın 3. Defalarca izlediğimiz bu filmin ismi nedir? A. Neşeli Günler

B. Bizim Aile

C. Aile Şerefi Cevabı Görmek İçin Tıklayın 4. Doğru mu, yanlış mı? Dinozorlarla insanlar aynı dönemde yaşadılar. Cevabı Görmek İçin Tıklayın 5. Karabiber baharatının ham hali aşağıdakilerden hangisidir? Cevabı Görmek İçin Tıklayın 6. Doğru mu, yanlış mı? Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı'nın bir cephesiydi. Cevabı Görmek İçin Tıklayın 7. Giysi dolabı anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı hangisidir? A. Gardorop

B. Gardrop

C. Gardırop

D. Gardurop Cevabı Görmek İçin Tıklayın 8. Doğru mu, yanlış mı? İndira Gandhi, Mahatma Gandhi'nin kızıdır. Cevabı Görmek İçin Tıklayın 9. TDK'ye göre hangisi doğru yazılmıştır? A. TDK'ya

B. TDK'ye

C. TDK'na

D. TDK'nın Cevabı Görmek İçin Tıklayın 10. Son soru: Bu matematik işleminin cevabı nedir? Cevabı Görmek İçin Tıklayın İLGİLİ HABER Ehliyetini Bakkaldan Almayan Herkesin Full Çekeceği Bu Testte En Fazla Kaç Doğru Yapabilirsin?

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