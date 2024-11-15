Arabam.com, ikinci el otomobil piyasasındaki son duruma ilişkin verilerini açıkladı.

Türkiye'nin ikinci el otomobil alanındaki ilk çevrimiçi ilan platformu olan arabam.com, Ekim 2024 ikinci el ilan verilerine dayanarak gerçekleştirdiği piyasa analiz sonuçlarını açıkladı. İlan fiyatları esas alınarak oluşturulan arabam.com aylık fiyat endeksine göre ikinci el araç piyasasında enflasyondan arındırılmış fiyatlar düşmeye devam ediyor. Sitenin verilerine göre geçtiğimiz ay ilanların ortalama fiyatı %0,8'lik ufak artış ile 689 bin 864 TL oldu. Enflasyondan arındırılmış fiyatlarda ise bir önceki aya göre %2,02'lik bir düşüş söz konusu oldu.

İlanlarda en çok Avrupalılar var

Arabam.com'un ilanlarında en çok görülen marka ve modeller ise sırasıyla şu şekilde oldu:

İlanlarda en çok görülen markalar

Fiat

Renault

Volkswagen

Ford

Opel

Hyundai

Peugeot

Toyota

Citroen

Honda

İlanlarda en çok görülen modeller

Clio

Megane

Egea

Astra

Corolla

Focus

Passat

Civic

Polo

Corsa

Artık neredeyse 1 milyon TL altına sıfır otomobil kalmamış olması, arabam.com'daki ilanlara da yansımış durumda. Sitede 500 bin TL'nin altındaki ilanların sayısı bir önceki aya göre %2,4 azalırken 1 milyon TL ve üzeri araçların ilan oranı ise aynı dönemde %2,4 oranında arttı.

Ayrıca bu dönemde 5 yaşına kadar olan araçların ilan oranı da %1'lik bir artış gösterdi. Bu dönemde genç araçlara olan talep de daha yaşlı araçlara olan talepten daha yüksek olmaya devam etti.