Günümüzde ekran kartları, bilgisayarın mihenk taşı sayılacak parçalarından bir tanesi. Eski zamanlara kıyasla şimdilerde ekran kartlarının önemi oldukça büyük. Fakat ekran kartlarının güncel fiyatları göz önünde bulundurulduğunda insanların aklına 2. el ekran kartı fikri gelmeye başlıyor. Buradaki sorular ise şunlar: İkinci el ekran kartı alınır mı, nasıl test edilir, alırken nelere dikkat etmeli?

Ekran kartları özellikle günümüzde oldukça büyük bir problem. Güncel oyunları iyi bir performans ile oynamak için kaliteli bir ekran kartı gerekmesinin yanı sıra buna eşdeğer oranla ekran kartlarının fiyatının da yükselmesi işleri bir hayli zorlaştırıyor. 'Fiyat performans' adı altında uygun fiyatta ortalama bir performans sergileyebilecek ekran kartlarının fiyatları bile dudak uçuklatır hale geldi.

Hal böyle olunca eski zamanlara nazaran günümüzde ikinci el ekran kartlarına yönelim de bir hayli artmış durumda. Fakat 2. el ekran kartı almanın avantajları gibi bazı dezavantajları da var. Özellikle ekran kartlarında bir sorun olup olmadığını yüzeysel olarak anlamak neredeyse imkansız olduğu için bozuk veya sorunlu bir ikinci el ekran kartı satın aldığınızda iş işten geçmiş olabiliyor. Peki ikinci el ekran kartı almaya karar verildiğinde bu tarz sorunlar ile karşılaşmamak için nelere dikkat etmek gerekiyor? Cevabını aşağıda veriyoruz.

İkinci el ekran kartı alınır mı? Avantajları ve dezavantajları:

Avantajları:

Fiyat olarak sıfır ekran kartlarına kıyasla oldukça ucuz olması

Tabii ki elinizdeki en büyük artı sıfır alacağınız bir ekran kartına kıyasla ikinci el alacağınız bir ekran kartının bir hayli ucuz olması. Bunun olmasını sağlayan en büyük durum ekran kartının hali hazırda kullanılmış olması olsa da, bu durum gerçeği değiştirmiyor. Eğer ki iyi bir araştırma ruhuna sahipseniz, yarı fiyatından bile aza gelebilecek şekilde bir ikinci el ekran kartı bulmanız mümkün olabilir.

Daha ucuza elinizdeki kartı yükseltme şansınız

Sahip olduğunuz diğer avantaj ise elinizdeki ekran kartından çok daha iyi bir ekran kartına sahip olmanız olacak. Hem de daha ucuza. Özellikle uzun süredir ekran kartı almıyorsanız ve yıllar sonra bir değişiklik yapmaya karar verdiyseniz aradaki fark bariz şekilde ortada olacaktır. Kulağa peri masalı gibi gelse de yeterince iyi bir araştırma ve testlerle ikinci el ekran kartı almak düşünüldüğünden daha karlı bir iş haline gelebilir.

Dezavantajları:

Garantisinin olmaması

İkinci el ekran kartı alırken karşılaşabileceğimiz sorunlardan ilki garanti problemi. Özellikle aldığınız ekran kartı biraz yaşlı ise garanti gibi bir durum söz konusu olmuyor. Tabii ki bu durumda da ekran kartının başına bir şey gelirse elinizde patlayabileceği anlamına geliyor. Belli başlı durumlarda yeni alınmış bir ekran kartını elinden çıkarmak isteyen insanlara denk gelme olasılığınız tabii ki mevcut, fakat bu durum biraz da şansınıza kalmış diyebiliriz.

Ekran kartını satın aldığınız kişiyi bilmemeniz

E-ticaret siteleri aracılığıyla alışverişinizi yapıyorsanız karşınıza çıkacak en büyük problemlerden biri satın aldığınız kişiyi bilmemeniz olabilir. Ekran kartı alırken de bu durum istisna değil. Satın aldığınız kişiyi tanımıyor oluşunuz güvenilirlik konusunda büyük problemlere sebep olabiliyor. Özellikle ekran kartı gibi önemli bir parça alıyorsanız 2-3 hatta 4 kere yeniden düşünebiliyorsunuz. Tabii ki elden ele yaptığınız alışverişlerde bu güvenilirlik internet sitelerine kıyasla bir hayli daha fazla olsa da, oturup yeniden bu konu üzerinde düşünmek kesinlikle sizi üzmez.

Eski sahibinin nasıl kullandığını bilmemeniz

Diğer büyük bir problem ise satın almak istediğiniz ekran kartını eski sahibinin nasıl kullandığı. Ekran kartları fiziksel olarak kolay kolay yıpratabileceğiniz bir parça değil. Malum parça kasanın içinde olduğu için çok etkileşiminiz olmuyor. Fakat eski sahibi bol bol overclock yapıp ekran kartının ısısını yükseltip, performans artışı sağlayarak kullandıysa bu durum ekran kartının olması gerekenden çok daha hızlı yıpranmasına ve performans düşüşlerine sebep olabiliyor. Bunun yanı sıra almak istediğiniz ekran kartında mining yapılmadığından da emin olmanız gerekiyor. Her ekran kartı mining yapılmaya uygun değil fakat yine de eski sahibi bir yiğitlik yapıp denediyse o ekran kartından uzak durmanızda fayda var.

Satın almadan önce çalışıp çalışmadığından %100 emin olmanızın zor olması

Bu durum genellikle e-ticaret sitelerinden alışveriş yaparken gerçekleşebilen bir durum. Her ne kadar bu tarz sitelerde geri iade seçeneği olsa da, çalışmayan bir ekran kartı satın alıp sonra bir de geri iadesi ile uğraşmak herhangi bir insanın modunu düşürmek için yeterli olacaktır. İnternet alışverişinde bu durumu kontrol etmek biraz zor olsa da geleneksel elden ele yaptığımız alışverişlerde böyle bir sorun yaşamanız bir hayli zor. Sonuç olarak test etme şansınız elden olacağı için satıcının yüzünüze baka baka bozuk ekran kartı satması pek mümkün değil.

İkinci el ekran kartı alırken nelere dikkat etmeli?

E-ticaret sitesinden alıyorsanız geri iadesi olduğundan emin olun.

İsteklerinize uygun bir ekran kartı aldığınızdan emin olun.

Elden ele alışverişleri daha çok göz önünde bulundurun.

E-ticaret sitesinden alıyorsanız geri iadesi olduğundan emin olun

Geri iade bu tarz yapacağınız riskli alışverişlerde en büyük dostunuz desek yalan söylemiş olmayız. Günümüzde birçok güvenilir e-ticaret sitesi geri iade opsiyonu sağlasa da, siz yinede satın almak istediğiniz ürünün geri iade seçeneğinin olduğundan emin olun. Ürün elinize geçtikten sonra olası bir sorunla karşılaştığınızda geri iade opsiyonunun olmaması oldukça üzücü olabilir.

İsteklerinize uygun bir ekran kartı aldığınızdan emin olun

İhtiyaçlarınıza uyumlu bir ekran kartı almak oldukça önemli. Sonuç olarak fiyatı ucuz diye günümüzden 5 nesil önce çıkmış, performans olarak oldukça vasat durumda bir ekran kartına para vermek paranızı boşa harcamak anlamına gelebilir. Tabii ki burada durum biraz satın almak isteyen kişinin istekleri ile doğru orantılı olsa da, genel olarak yeni bir ekran kartının amacı performans olarak bir adım daha ileriye gitmeyi temel aldığı için almak istediğiniz ekran kartının teknik bilgilerini araştırmakta fayda var.

Elden ele alışverişleri daha çok göz önünde bulundurun

E-ticaret siteleri kullanım kolaylığı konusunda farkını ortaya koysa da, elden ele yapılan geleneksel alışverişler genel olarak daha güvenli olabiliyor. Sonuç olarak elden satın alabileceğiniz ekran kartlarının sayısı, e-ticaret sitesine kıyasla bir hayli düşük. Fakat yine de elden ele alışverişlerde parayı vermeden önce test etmek gibi bir durum söz konusu olabileceği için eğer ki mümkünse geleneksel alışveriş metodunu göz önünde bulundurun.

İkinci el ekran kartı nasıl test edilir?

İkinci el bir ekran kartı almaya niyetlendiyseniz veya aldıysanız ilk yapmanız gereken şey ekran kartını test etmek olacaktır. Birçok oyunda benchmark aracılığıyla performans testi yapmak mümkünm olsa da burada bahsettiğimiz test ekran kartının ne kadar sağlıklı olduğuna dair bir test. Bu durumda FurMark ve GPU-Z bu durum için en uygun iki program diyebiliriz. FurMark ekran kartının sınırlarını zorlayıp bu zorlanan durumda ekran kartının nasıl bir performans sergilediğini ve sıcaklık değerlerini ölçer. GPU-Z ise basitçe ekran kartının sahip olduğu teknik bilgileri karşınıza çıkararak incelemenize olanak tanır.