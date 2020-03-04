İkinci El Telefonlara, Tramer Benzeri Bir Sistem Geliyor

MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, ikinci el telefon pazarında yeni bir devrin başlamak üzere olduğunu açıkladı. Yeni bir mobil uygulama geliştirdiklerini ifade eden Turnacı, bu uygulamanın ikinci el telefonlarla ilgili tüm bilgileri vatandaşlara sunacağını aktardı.

Akıllı telefonlar hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda. Bir dönemler sadece "Alo" diyebildiğimiz cihazlar, artık hemen hemen her işimizi yapabildiğimiz asistanlar haline geldi. Ancak özellikle de son dönemlerde akıllı telefonlar, dolar kurunun dengesizliği ve ek vergiler nedeniyle hayli pahalanır oldular. Hal böyle olunca da vatandaşlar, bir telefonu daha ucuza mal etmenin yollarını arıyorlar ve ikinci el telefonlara yöneliyorlar.

Şimdiyse ikinci el telefon piyasasını etkileyecek yeni bir gelişme yaşandı. Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı tarafından yapılan açıklamalar, akıllı telefonlara da otomobillerde olduğu gibi bir tramer sisteminin getirileceğini gösteriyor. Böylelikle tüketiciler, ikinci el telefon alırken kendilerini daha güvende hissedecekler.

Turnacı, yaptığı açıklamalarda ikinci el telefonlara yönelik bir uygulama geliştirdiklerini açıkladı. Bu uygulamanın uçaklardaki kara kutular gibi çalışacağını söyleyen Turnacı, uygulamanın sunacağı imkanlardan da bahsetti. Yapılan açıklamalara göre söz konusu uygulama; telefonun kaçıncı kez el değiştirdiğini, garanti durumunu, hangi parçaların değiştirildiğini ve hatta IMEI numarasını bile gösterebilecek.

MOBİSAD başkanının açıklamalarına göre şu an geliştirilme aşamasında olan bu uygulama, yakın bir tarihte kullanıcıların hizmetine sunulacak. Böylelikle kullanıcılar, ilerleyen dönemlerde özellikle de ikinci el telefon almak istediklerinde bu uygulamayı kullanabilecek, satın almayı düşündüğü telefonla ilgili detaylı bilgilere erişebilecekler.

Turnacı, yaptığı açıklamalarda sadece geliştirdikleri uygulamaya değinmedi. Türkiye'nin hayli geniş bir ikinci el telefon pazarına sahip olduğunu ileri süren Turnacı, ikinci el telefonların yenilenme oranının yüzde 12 seviyelerinde olduğunu ifade ederek, ikinci el telefonların üçüncü dünya ülkelerine satılabileceği tavsiyesini açıkladı. Turnacı'ya göre bu konuyla ilgili çalışmalar sürdürülüyor.

Turcanı'nın değindiği son konu ise klonlama işlemiyle ilgiliydi. Akıllı telefon sektörünün 15 yıldır klonlama problemiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Turnacı, Türkiye'nin telefon klonlama yüzünden yılda 3 milyar TL kaybettiğini açıkladı. Geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamaları hatırlatan Turnacı, 2 yıl kullanılmayan telefonların IMEI havuzundan çıkarılması gerektiğini ifade etti.