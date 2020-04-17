Arkeologlar, Norveç'te iklim değikliği nedeniyle eriyen buzların altında yüzyıllar önce Vikingler tarafından kullanılmış bir ticaret yolu keşfetti. Yapılan keşiflerde o dönemde kullanılan bazı eşyalara rastlandı.

Vikingler eski çağlarda inşa ettikleri yerleşimlerinden seyahat yöntemlerine ve ürettikleri psikoaktif ilaçlara kadar hayal gücünün sınırlarını zorladılar. Arkeologlar, yaptıkları yeni keşiflerle savaşçı kavim hakkında birçok yeni sırrı açığa çıkardı.

Araştırmacılar, Norveç'teki Lomseggen dağlarının eteklerinde bulunan ve Vikinglerin ticaret ağını resmeden bir yol keşfettiler. Ticaret yolu, Oslo'nun yaklaşık 320 kilometre kuzeyinde yer alan ve Jotunheim Dağları'ndaki buzul bir bölge olan Lendbreen üzerinden geçiyor.

İklim değişikliği, Viking ticaret yolunu açığa çıkardı

Cambridge Üniversitesi'nde arkeolog olan çalışma yazarı James Barrett, "Geçit, İskandinavya ve Avrupa genelinde ticaretin büyüdüğü, M.S. 1000 dolaylarındaki Viking Çağı'nda en yoğun dönemindeydi. Yolun kullanımındaki bu olağanüstü zirve, çok uzak bir bölgenin bile geniş ekonomik ve demografik olaylarla ne kadar bağlantılı olduğunu gösteriyor." diyor.

Lendbreen, sadece helikopterle erişilebilen ağaçlık bir alan üzerinde yükseliyor. Ancak gittikçe ısınan iklim, bölgeyi bir zamanlar geçilemez hale getiren buzları eritiyor. Radyokarbon tarihlendirme yöntemini kullanan araştırmacılar, yolun kökenlerinin yaklaşık MS 300 yılına kadar uzandığını ortaya koydu. Ticaret merkezleri, büyük olasılıkla Otta Nehri boyunca yükseliyordu ve ticaret yolu yüzyıllar boyunca gelişti.

Lendbreen yolunun kullanımındaki düşüş muhtemelen ekonomik, iklimsel etkenler ve Kara Veba gibi ortaçağ pandemilerinden kaynaklandı. Araştırmanın ortak yazarı Lars Pilø, "Bölge kendini yenilediğinde işler değişti ve Lendbreen geçidi hafızalarda kayboldu." diyor.

Yolun buz ve karla kaplanması, Viking eserlerinin korunmasında büyük önem taşıdı. Buzların erimesiyle birlikte dağ geçidi boyunca Vikinglerin kullandığı eldivenler, ayakkabılar, kızak parçaları, bıçaklar ve daha birçok eşyanın yanı sıra yük taşıyan atların kemikleri ortaya çıktı.

Arkeologlar için Lendbreen bölgesi, geçmişten bir hediye gibi görülüyor ancak iklim değişikliği nedeniyle buzların bu kadar çabuk erimesi de endişe verici olarak yorumlanıyor.