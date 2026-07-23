İkonik Eski Xbox Oyunlarını PC'de Oynayabileceksiniz!

Microsoft, PC ve el konsolları için yeni bir Xbox geriye uyumluluk programı başlattı. İkonik orijinal Xbox oyunlarını PC'nizde oynayabileceksiniz.

Yeni nesil konsollar ve bilgisayarlar çıktıkça eski ikonik oyunları oynamak daha zor hâle geliyordu. Neyse ki şirketler, “geriye uyumluluk” ismi verilen özellikler sayesinde bu oyunları oynamamıza imkân tanıyor. Microsoft da bunlardan biriydi. Şimdi ise şirket, geriye uyumluluk çalışmalarını bir adım öteye taşıdı.

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Teknoloji devi, ikonikleşmiş orijinal Xbox oyunlarını PC’de ve el konsollarda oynamanızı sağlayan yeni geriye uyumluluk programını resmen duyurdu. En başta sınırlı sayıda oyunda olacak bu özellik sayesinde bilgisayarınızdan efsane oyunları deneyimleyebileceksiniz.

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İlk başta sadece 4 oyun dahil olacak

Blinx: The Time Sweeper

Conker: Live and Reloaded

Crimson Skies: High Road to Revenge

Fuzion Frenzy

Şirket tarafından başlatılan bu yeni süreç, gelecekte daha fazla Xbox konsol oyununun bilgisayar ortamına aktarılmasına öncülük edecek geniş kapsamlı bir projenin ilk aşamasını oluşturuyor. İlk başta erken erişim kapsamında dört klasik Xbox oyunu PC kullanıcılarının erişimine sunuldu. Bunlar yukarıdan da görebileceğiniz üzere Blinx: The Time Sweeper, Conker: Live and Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge ve Fuzion Frenzy olarak açıklandı.

Oyuncular bu yapımları tekil olarak satın alıp indirebilecekleri gibi, tüm Xbox Game Pass planları kapsamında da herhangi bir ek ücret ödemeden oynayabilecekler. Ayrıca, geçmişte bu oyunların dijital kopyasına zaten sahip olan kullanıcılar, ek bir satın alım yapmadan oyunları PC üzerinde veya Xbox Ally ile Xbox Ally X gibi el konsollarında hemen deneyimleyebilecekler.

Orijinal oyun deneyimini korumayı hedefleyen Microsoft, bilgisayar platformunun getirdiği avantajlardan yararlanmak adına oyunlara bir dizi modern teknik özellik de ekledi. Yapılan geliştirmeler sayesinde oyuncular, oynanış mekaniklerini bozmadan grafik ayarlarını kişiselleştirebilecekler. Eklenen teknik yenilikler arasında VSync desteği, 4 kata kadar çözünürlük iyileştirme, filtreleme, geliştirilmiş kenar yumuşatma ile tam ekran ve pencere modu seçenekleri yer alıyor. Ayrıca hem konsol hem de PC oyuncularının uzun süredir talep ettiği başarı sisteminin önümüzdeki aylarda bu dört klasik oyuna ekleneceği de bildirildi.