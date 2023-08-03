Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Atatürk dizisini yayınlamama kararı alan Disney+ hakkında Sözcü TV'ye açıklama yaptı. Ortaylı Atatürk hakkında öne sürülen iddialara yanıt verdi.

Bir yıldan uzun süredir ülkemizde yer alan sinema ve dizi platformu Disney+, Aras Bulut İynemli’nin başrolde yer aldığı Atatürk dizisiyle son günlerde Türkiye’nin gündeminde. Şirket, yakın zamanda diziyi platformda yayınlamam kararı almış, bunun yerine iki film olarak hem televizyonda hem de sinemalarda yayınlanacağı ifade edilmişti.

Disney+’ın bu kararı, tüm Türkiye’den tepkiyle karşılandı. Birçok insan, platformun Ermeni lobisinin baskısı nedeniyle diziyle ilgili böyle bir karar aldığını iddia etti. Tartışmalar sürerken ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan açıklama geldi.

"Atatürk için ileri sürülen iddianın tarih gerçekleriyle alakası yoktur"

Ortaylı, Sözcü Televizyonu’nda katıldığı bir programda Disney+’ın hamlesi sonrası gündeme oturan “Ermeni lobisi” hakkındaki sorulara yanıt verdi. Ünlü tarihçi, Ermeni sürgünün olduğunun ileri sürüldüğü sıralarda, Atatürk’ün Sofya Ataşemiliterliği’ne tayin edildiğini ifade etti. Savaş başladığında cepheye tayin edilmek istediğini; ancak bunun Enver Paşa tarafından ertelendiğini söylerken nihayetinde Nisan 1915’te Gelibolu’ya gönderildiğini de ekledi.

Ortaylı, bu konudaki sözlerini o zamanlar Atatürk’ün merkezi hükümette hiçbir karar ve işlemle alakası olmadığını söyleyerek tamamladı. Devamında ise “Buna rağmen yurt dışında Ermeni çevrelerinde ‘Ermeni katili, katliamı düzenleyen’ gibi uzaktan yakından ilgisi olmayan şeyler var” dedi.

Ayrıca, “Atatürk için ileri sürülen bu iddianın objektif tarih gerçekleriyle alakası yoktur. Ciddiye alınması mümkün değildir” ifadelerini de ekledi. Ortaylı’nın açıklamalarının tamamına yukarıdaki videodan ulaşabilirsiniz.

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