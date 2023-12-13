Axiom Space, ilk kez bir Türk vatandaşını uzaya gönderecek Ax-3 göreviyle ilgili detayları açıkladı. Pilot Alper Gezeravcı'yı Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderecek görev, bir aksilik olmazsa 9 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin uzay konusundaki hamleleri, 2021 yılında tanıtılan Millî Uzay Programı’yla son yıllarda artmıştı. Bu kapsamda uzaya çıkacak ilk Türk de geçtiğimiz nisan ayında açıklanmıştı. TEKNOFEST sırasında yapılan açıklamada, pilot Alper Gezeravcı’nın ilk Türk uzay yolcusu olacağı duyurulmuştu. Mühendis Tuva Cihangir Atasever de yedek olarak açıklanmıştı.

Şimdi ise uzaya çıkan ilk Türk olacak Gezeravcı’nın göreviyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. ABD’li uzay şirketi Axiom Space, Gezeravcı’nın da yer alacağı göreviyle ilgili detaylar paylaştı.

Ax-3 görevinin 9 Ocak Salı günü başlaması planlanıyor

Axiom Space, Ax-3 olarak adlandırılan görevin 9 Ocak 2024’te gerçekleştirilmesini planladığını resmî sitesini güncelleyerek duyurdu. Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) düzenlenecek olan Ax-3, şirketin üçüncü ticari astronot görevi, tamamen Avrupalılardan oluşan ise ilk görevi olacak.

Gezeravcı’nın yanı sıra üç kişi daha Ax-3 mürettebatında yer alıyor. Bunlardan ilki İspanya ve ABD vatandaşı eski NASA astronotu Michael Lopez-Alegria olacak. Diğerleri ise İtalyan subay Walter Villadei ve İsveçli Avrupa Uzay Ajansı (ESA) proje astronotu Marcus Wandt olacak. Gezeravcı, Ax-3’te “Görev Uzmanı” olarak yer alacak.

Ax-3 mürettebatı, herhangi bir değişiklik olmazsa 9 Ocak günü SpaceX’in Falcon 9 roketiyle ABD’deki Kennedy Uzay Merkezi’nden ISS’e fırlatılacak. ISS’e ulaştıktan sonra astronotlar, mikro yerçekimi araştırmaları, eğitimsel destek ve ticari faaliyetlerden oluşan görevlerini yerine getirecekler ve gemide 14 gün kalacaklar.

Alper Gezeravcı kimdir?

Hava kuvvetlerinde bir F-16 pilotu olan Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, 1979’da Mersin’de doğdu. Gezeravcı, Hava Harp Okulu Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra ABD’de Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsünde yüksek lisans yaptı. Sonrasında ise Hava Kuvvetleri Komutanlığında F-16 pilotu ve standardize filo akademik kol komutanı olarak görev aldı.