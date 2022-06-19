İlk Kez Bir Kediden İnsana Covid-19 Bulaştığı Keşfedildi

Tayland'da bir veteriner hekimin geçirdiği Covid-19 virüsünü bir kediden kaptığı ortaya çıktı. Virüs tarihinde ilk kez karşılaşılan bu durum, kedinin veterinerin yüzüne hapşırmasıyla gerçekleşmiş.

Covid-19 yavaş yavaş tüm dünyada etkisini yitirirken virüsle ilgili hala araştırmalar sürüyor. Üstelik bu araştırmalar zaman zaman ilginç sonuçlarla karşımıza çıkabiliyor. Tayland’da şimdiye kadar ilk kez karşılaşılan bir vaka da virüsle ilgili bildiklerimizi bir kez daha sorgulattı.

Özellikle virüsün başlarından itibaren geçirdiğimiz süre boyunca kedi, köpek, fare gibi hayvanların Covid-19'u bir insana bulaştırdığı görülmemişti. Ancak yine de her ihtimale karşı hazırlıklı olunması gerektiği ve taşıyıcı olabilecekleri uzmanlar tarafından bildirilmişti.

İlk kez bir kediden insana bulaştı

Tayland’da bir veteriner hekim, muayene sırasında yüzüne hapşıran bir kediden Covid-19 virüsü kaptı. Kesin bir bilgi olmamakla birlikte kedinin sahiplerinin de o sırada Covid-19 geçirdiği düşünülüyor. Ancak araştırmalar sonucu ortaya çıkan bu bilgilerin tek şaşırtıcı kısmı bu kadarla da sınırlı değil çünkü veteriner muayene sırasında maske taktığını söylüyor. Ancak uzmanlar bu tip muayeneler sırasında sadece maskeyle yetinilmemesi gerektiğinin ve siperlik gibi yüz koruyucuların da mutlaka kullanılması gerektiğinin altını çiziyor.

Veteriner hekime kediden bulaşan Covid-19 virüsünün şimdiye kadar bir kediden insana geçen ilk vaka olduğu düşünülüyor. Uzmanlar ise bir kez daha minik dostlarımızın da tıpkı bizler gibi taşıyıcı olabileceklerinin altını çiziyor. Tayland'daki bu vaka da uzmanların bu uyarılarının boşa olmadığının bir kanıtı diyebiliriz. Her ne kadar atlatıyoruz gibi görünsek de Covid-19 vakaları hala görülmeye devam ediyor. Bu ve bunun gibi virüslerde dostlarımızdan mümkün olduğunca uzak durarak virüslerin çevremize daha fazla yayılmaması için önlem alabiliriz.