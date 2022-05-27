HTC'nin Metaverse Telefonunun Çıkış Tarihi Ertelendi

Geçtiğimiz aylarda metaverse odaklı bir telefon çıkaracağını duyuran HTC, cihazın çıkışının ertelendiğini duyurdu. Bu ertelemeye sebep olarak COVID-19 kaynaklı sorunlar gösterildi.

Teknoloji dünyasında bulunan birçok şirket, hız kesmeden popülerleşmeye devam eden ve ‘internetin geleceği’ olarak tanımlanan metaverse’e yönelik adımlarını sürdürüyor. Bu konuda hamle yapacağını açıklayan şirketlerden biri de bir dönem akıllı telefon sektörünün önde gelen isimlerinden olan Tayvan merkezli HTC’ydi.

Son yıllarda akıllı telefonlar konusunda adını pek duymadığımız dev şirket, geçtiğimiz aylarda önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bizim de sizlerle paylaştığımız bu haberlerde HTC’nin yakın zamanda metaverse odaklı bir telefon piyasaya sürmeyi planladığı ifade edilmişti. Ancak gelen yeni açıklamalar, bu telefonun çıkışının ertelendiğini gösterdi.

COVID-19 sebebiyle ertelendi

Şirketin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, metaverse odaklı cihazın ertelendiği duyuruldu. Daha önceki açıklamalarda telefonun geçtiğimiz nisan ayında tanıtılacağı belirtilmişti. Ancak bu durum gerçekleşmedi ve merakla beklenen telefon çıkışını yapamadı.

Firmanın açıklamalarında bu ertelemeye; COVID-19 pandemisinin tedarik zincirlerine olan etkileri gibi sorunları sebep olarak gösterdi. HTC’nin merkezinin bulunduğu Tayvan, son zamanlarda COVID konusunda zor günler geçiriyordu. Reuters’a göre 2021’in tamamında yalnızca 15.000 vaka kaydeden ülke, şu günlerde günlük 80.000’e ulaşan vaka sayılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Dev şirketin, yaklaşık dört yıl sonra ilk amiral gemisi cihazı olacağı belirtilen metaverse telefonu ile ilgili henüz detaylı bilgilerin bulunmadığını da eklemek gerek. Ancak cihazın artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamalarına destek sunabileceği söylentiler arasında. Ayrıca telefonun, HTC Vive Flow VR isimli sanal gerçeklik cihazını destekleyebileceği de belirtiliyor.