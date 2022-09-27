Dünyada İlk Kez Bir Kurt Klonlandı! [Video]

Çinli bilim insanları, doğumunun 100. gününde ilk kez bir kurt klonladıklarını açıkladı. Kurdun sağlıklı olduğu ve yakında halkın ziyaret edebileceği paylaşıldı.

Canlı klonlamanın etik tartışmaları halen sürerken, bir grup bilim insanı ise klonlama çalışmalarına son hızla devam ediyor. Klonlama çalışmalarında yeni bir haber ise bugün Çin’den geldi. Çinli bilim insanları, dünyada ilk kez bir kurt klonladıklarını video ile duyurdu.

Üstelik klonlanan kurdun duyurusu, kurdun doğumundan 100 gün sonra geldi. Bilim insanları, yeni başarılarını “klonlama teknolojisi yoluyla nadir ve nesli tükenmekte olan hayvanların üremesinde öncü” olarak betimledi.

Klonlama, nesli tükenmekte olan hayvanlar için bir çözüm olabilir:

Paylaşılan bilgilere göre ‘Maya’ adı verilen klon kurt, 10 Haziran’da dünyaya geldi. Kurdun donör hücresi, Kanada’dan Çin’deki turistik park Harbin Polarland’a getirilen bir kutup kurdunun deri örneğinden alındı. Kurdun taşıyıcı annesi ise bir kurt değil, ‘beagle’ türü bir köpek idi.

Klonlama işlemi, çekirdeksiz oositlerden ve somatik hücrelerden 137 yeni embriyo oluşturularak gerçekleşti. Daha sonrasında 85 embriyo, 7 farklı beagle köpeğin rahmine transfer edildi ve bu embriyolardan birisi en sonunda Maya olarak dünyaya geldi.

Çin Deneysel Hayvan Kaynakları Gıda ve İlaç Kontrolü Araştırması Enstitüsü başkanı He Zhengming, yaptığı açıklamada klonlanmış hayvanların bozulmamış dölleri olması durumunda halen üreme yeteneğine sahip olduklarını paylaştı. Zhengming, klonlama teknolojisinin seçici üreme için tüm genetik bilgileri kopyalayabileceğini ve bu şekilde nesli tükenmekte olan hayvanların popülasyonunu çeşitlendirebileceğini vurguladı.

Maya, şu anda taşıyıcı annesi beagle ile Doğu Çin’deki bir laboratuvarda yaşıyor ve sağlıklı olduğu aktarılıyor. Kurdun daha sonrasında Harbin Polarland’a teslim edileceği ve ziyaretçiler tarafından görülebileceği açıklandı.

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