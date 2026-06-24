İlk Otobanı Kim Yaptı? Hayır, Almanlar Değil!

Bugün birçok kişi modern otobanların Almanya’da ortaya çıktığını düşünse de, tarihteki ilk gerçek otoban Almanlar tarafından yapılmadı.

Otoyollar denildiğinde akla genellikle Almanya ve hız sınırı olmayan 'Autobahn' ağları geliyor. Bu nedenle pek çok kişi ilk otobanın da Almanya’da yapıldığını düşünüyor.

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Ancak otomobil tarihine yakından bakıldığında, bu yaygın bilginin tam olarak doğru olmadığı ortaya çıkıyor.

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Dünyanın ilk modern otoyolu olarak kabul edilen Autostrada dei Laghi, 1924 yılında İtalya’da açıldı.

Milano’yu Varese ve Como şehirlerine bağlayan bu yol, yalnızca motorlu araçlar için tasarlanmıştı. Kontrollü giriş ve çıkışlara sahip olması nedeniyle günümüzdeki otoyolların ilk örneği olarak kabul ediliyor. Bu proje, İtalyan mühendis Piero Puricelli tarafından geliştirildi ve modern otoyol anlayışının temelini attı.

Autostrada dei Laghi, dönemine göre oldukça yenilikçi bir projeydi. Yol üzerinde kavşaklar sınırlı tutulmuş, karşıdan gelen trafik ayrılmış ve sadece motorlu araçların kullanımına izin verilmişti.

Bugün kullandığımız modern otoyolların temel mantığı da büyük ölçüde bu prensiplere dayanıyor.

Yüksek hızda güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlama fikri, ilk kez bu projeyle birlikte uygulanmaya başladı.

Peki otoban dendiğinde neden akla Almanlar geliyor?

Almanya, özellikle 1930’lu yıllarda Autobahn ağını büyük ölçüde genişletti. Nazi döneminde başlatılan geniş çaplı yol projeleri sayesinde ülke genelinde binlerce kilometrelik otoyol ağı oluşturuldu. Bu nedenle birçok kişi otobanların Almanya’da ortaya çıktığını düşünse de, Almanlar aslında mevcut fikri büyüten ve yaygınlaştıran ülke oldu. İlk örnek ise Almanya’dan yaklaşık 10 yıl önce İtalya’da hayata geçirilmişti.