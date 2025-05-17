IMEI kaydı sorgulama ile telefonunuzun yasal olup olmadığını kolayca öğrenebilirsiniz. İşte telefonunuzun IMEI kaydını öğrenmenin yolları!

Akıllı telefon satın alırken dikkat edilmesi gereken en kritik konulardan biri, cihazın IMEI kaydının olup olmadığıdır. IMEI (International Mobile Equipment Identity), her akıllı telefona özel bir numaradır ve bir telefonun yasal olup olmadığını anlamanızı sağlar. Türkiye’de yurt dışından getirilen telefonların BTK tarafından kayda alınması zorunludur. Aksi hâlde telefon, bir süre sonra iletişime kapanır.

IMEI kaydı sorgulama işlemi sayesinde, satın alacağınız ya da kullandığınız telefonun kayıt durumunu kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Bu işlem, özellikle ikinci el telefon alırken ya da yurt dışı bir telefon kullanıyorsanız büyük önem taşır.

IMEI kaydı sorgulama nasıl yapılır?

e-Devlet üzerinden IMEI sorgulama

https://www.turkiye.gov.tr/imei-sorgulama adresine gidin.

adresine gidin. T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapın.

IMEI numarasını yazarak telefonun kayıtlı olup olmadığını sorgulayabilirsiniz.

SMS ile IMEI sorgulama

Telefonunuzun arama ekranına *#06# yazarak IMEI numarasını öğrenebilirsiniz.

Ardından bu numarayı kısa mesajla “11855” numarasına gönderin.

Size telefonunuzun kayıt durumu hakkında bilgi içeren bir SMS gelecektir.

IMEI numarası nedir, nerede bulunur?

IMEI, telefonunuza özel bir kimlik numarasıdır. Telefonun arama ekranına *#06# yazarak veya telefonunuzun kutusunda/faturasındaki etiketlerde bulabilirsiniz.

IMEI kaydı olmayan telefon ne zaman kapanır?

Yurt dışından gelen ve IMEI kaydı olmayan telefonlar, Türkiye'de ilk SIM kart takıldıktan yaklaşık 120 gün sonra iletişime kapanır.

IMEI kaydı nasıl yapılır?

Yurt dışından getirilen cihazlar için e-Devlet üzerinden IMEI kayıt ücretini yatırarak IMEI kaydı işlemi yapılabilir. Bunun için pasaport sahibi adına kayıt yapılması gerekir.

Bir telefonun IMEI'si kopyalanmışsa ne olur?

IMEI klonlama, bir telefonun başka bir telefonla aynı IMEI numarasına sahip olmasıdır. Bu durumda BTK, telefonu tespit ederek kapatabilir.

Güncel IMEI kayıt ücreti ne kadar?

Her yıl zamlanan IMEI kayıt ücreti için Ocak 2025'te açıklanan güncel IMEI kayıt ücreti 45.614 TL olarak belirlenmiştir.