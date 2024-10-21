Ülkemizden çıkan başarılı girişimleri duymak hepimizi gururlandırıyor. Bu içerikteyse, büyük umutlarla hayata geçirilip başarılı olsa da tutunamayarak hayatlarımızdan çıkan İncir.com’un öyküsünü anlatacağız.

İncir.com, 2012 yılında Yusuf Yıldırım tarafından kurulmuştu.

Bir tür “network marketing” ve sosyal e-ticaret modeliyle çalışan yenilikçi bir platform olan İncir.com sunduğu imkânlarla kısa sürede büyük ilgi toplamıştı.

Öyle ki, bu platformda üyeler, kendi e-ticaret sitelerini açabiliyor ve binlerce ürünü satışa sunabiliyorlardı.

Sistem, satışlardan elde edilen gelirden belirli bir komisyon alarak kazanç sağlıyordu.

O dönem için oldukça yenilikçi olan bu model, insanların evlerinden çalışarak ek gelir elde etmelerine olanak tanıyordu ve bu sebeple hızla popüler hâle geldi.

Platform, kısa sürede yatırımcıların da radarına girdi ve ilk büyük yatırımını Türkiye'nin tanınmış yatırımcılarından Hasan Aslanoba ve Kaan Karamancı’dan aldı.

2015 yılındaysa 57 milyon dolar değerlemeyle 3 milyon dolarlık yatırım alarak Türkiye'nin en dikkat çeken girişimlerinden biri olmayı başardı.

Öyle ki, 2014 yılında 10 milyon TL ciro elde eden platform gitgide sektörde kalıcı olduğunu kanıtlıyordu.

Fakat 2016 yılına gelindiğinde işler istenildiği gibi gitmemeye başladı.

İncir.com, 2016'da büyüme hızını kaybederek finansal zorluklarla karşılaştı.

Yatırım arayışına giren şirket, Temmuz 2016'da yeni bir yatırım turuna hazırlanmaktaydı fakat o yıllarda yaşanan politik dengesizlikler yatırımcıların bu süreçten çekilmesine yol açarak şirketin yatırım alma umutlarını suya düşürdü.

Böylece, yatırım bulamayan İncir.com'un mali sorunlarını daha da derinleşti ve iflasın eşiğine gelmesine sebep oldu.

Sorun yalnızca para değildi! İş modelinde de bazı sorunlar vardı.

İncir.com’un iş modeli, başlangıçta ilgi çekici ve yenilikçi görünse de uzun vadede sürdürülebilir değildi.

Platformda satış yapmayı bekleyen kullanıcılar, gerekli bilgi ve deneyime sahip olmadıklarından, birçok mağaza yeterli satış yapamadı ve bu durum gelirlerin düşmesine neden oldu.

Ayrıca, platformdaki rekabet arttıkça, satışlar ve komisyon oranları da düştü ve bu da nakit akışının bozulmasına sebep oldu.

Ek olarak, Türkiye'deki e-ticaret pazarındaki Trendyol, Hepsiburada gibi büyük oyuncuların gücü de İncir.com’un rekabet etmesini zorlaştırdı.

Tüm bu zorluklar bir araya gelince, İncir.com faaliyetlerini sürdüremez hâle geldi ve 2016'da operasyonlarını durdurarak tarihin tozlu sayfalarına karıştı.

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