TCL'nin Katlanabilir Telefon Prototipi Sızıntıya Kurban Oldu

Çin merkezli markanın katlanabilir telefon prototipi ünlü Twitter kullanıcısı Evan Blass aracılığıyla sızdırıldı. Böylece başka bir katlanabilir telefon hakkında daha fikir sahibi olmuş olduk.

Teknoloji dünyasının sabırsızlıkla beklediği MWC 2019, yarın (25 Şubat) başlıyor. Dünyaca ünlü markaların yeni amiral gemilerini, 5G destekli cihazlarını ve bazı markaların katlanabilir telefonlarını tanıtacağı etkinlik bizlere neler gösterecek hep beraber göreceğiz.

Samsung, katlanabilir telefonunu tanıtmak için MWC 2019'u beklemedi ancak bunun için MWC 2019'u bekleyen markalar mevcut. Birçok marka gibi TCL de tanıtıma az bir zaman kalmışken sızıntıya kurban oldu ve sızıntılarıyla ünlü Evan Blass, MWC 2019'da tanıtılması beklenen TCL'in katlanabilir telefonunun görüntüsünü sızdırdı.

TCL'nin katlanabilir telefon tasarımı katlandığında bir cüzdanı andırıyor. Bu açıdan Galaxy Fold'a çok benziyor, ancak bu bir prototip olduğu için üzerinde birçok değişiklik yapılacağı kesin gibi duruyor. Sızdırılan bu tasarımların yanı sıra TCL'in bilezik şeklinde bir akıllı saat üzerinde de çalıştığı söyleniyor.

Markanın katlanabilir telefon tasarımı için şimdilik konsept diye bahsedilse de çok yakında piyasaya sürülecek olan Galaxy Fold ve Mate X, TCL'in birçok şeyi canlı görmesine yardımcı olacak gibi duruyor.